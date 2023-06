Palermo, 12 giugno 2023 – “La giustizia riparativa e la riforma Cartabia: il ruolo del servizio sociale”: è questo il titolo del convegno organizzato dal sindacato Csa-Cisal, dipartimento Welfare, che si terrà mercoledì 14 giugno alle ore 9 alla Galleria d’Arte Moderna di Palermo, in via Sant’Anna 21.

“La riforma Cartabia ha introdotto numerose novità che riguardano anche le attività degli assistenti sociali che operano nei comuni – dicono Giuseppe Badagliacca e Giovanni Paternostro del Csa-Cisal – Tante lavoratrici e tanti lavoratori ci hanno chiesto un momento di confronto e approfondimento per capire come cambierà il servizio sociale e quali saranno le ricadute sugli assistenti. Abbiamo ricevuto decine di richieste di partecipazione, a testimonianza della grande attenzione al tema”.

Il convegno, patrocinato dal Comune di Palermo, prevede i saluti istituzionali del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, dell’assessore comunale alle Politiche sociali Rosi Pennino, del presidente dell’Ordine degli Assistenti sociali Ciulla Giuseppe Ciulla, di Antonio Callea del sindacato Confsal-Unsa e del segretario regionale Fiadel-Csa-Cisal Giuseppe Badagliacca. A seguire gli interventi di assistenti e operatori del settore oltre che di Giuseppe Di Chiara, docente di Diritto processuale penale all’Università di Palermo.