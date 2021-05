Continua il confronto nei partiti in vista delle amministrative con gli occhi puntati in particolare su Milano e Roma. E nelle due città si fa difficile l’ipotesi che Pd ed M5s corrano insieme. Ieri il sindaco uscente di Milanbo Beppe Sala ha parlato di due proposte distinte e oggi l’ex premier Giuseppe Conte scende in campo a fianco della sindaca uscente della Capitale Virginia Raggi. Intanto l’ex ministro Roberto Gualtieri fa sapere che correrà alle primarie Dem per Roma. “Mi metto a disposizione di Roma, con umiltà e orgoglio. Partecipo alle primarie del 20 giugno. Costruiamo insieme il futuro della nostra città: io ci sono!”, scrive su twitter Gualtieri.

“Il Movimento5Stelle su Roma ha un ottimo candidato: si chiama Virginia Raggi, il sindaco uscente. Il Movimento l’appoggia in maniera compatta e convinta, a tutti i livelli. Virginia sta dando un nuovo volto alla città”. Così l’ex premier e leader in pectore dei 5s, Giuseppe Conte, in un intervento a La Stampa.it. “Non so chi verrà indicato dal Pd come candidato ufficiale e rispetteremo le loro scelte. Ci auguriamo però che la loro decisione non metta in discussione il lavoro comune che da qualche mese è stato proficuamente avviato a livello di governo regionale, che merita di essere portato a termine fino alla fine della legislatura”.

Advertisements

“Virginia sta dando un nuovo volto alla città e dopo una fase iniziale in cui la sua amministrazione ha dovuto dare segni di discontinuità con le gestioni del passato e ha dovuto tanto seminare, da un po’ di tempo si iniziano a vedere i chiari frutti di questo intenso lavoro e i romani se ne stanno rendendo conto ogni giorno di più”, spiega Conte. “Dispiace che a Roma non si siano realizzate le condizioni per pianificare con il Pd una campagna elettorale in stretta sinergia”.

Conte si augura che la scelta del Pd per il Campidoglio “non metta in discussione il lavoro comune che da qualche mese è stato proficuamente avviato a livello di governo regionale, che merita di essere portato a termine fino alla fine della legislatura nell’interesse di tutti i cittadini della Regione”. I contenuti del suo intervento sul destino del Campidoglio vengono riportati anche da un articolo del Fatto Quotidiano online.

“Avanti uniti. Grazie del sostegno a Giuseppe Conte, al MoVimento 5 Stelle, a tutti coloro che si impegnano e si impegneranno per Roma. Grazie a tutti voi! #AvantiConCoRaggio“. Così su twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“E’ innegabile il forte imbarazzo che una eventuale candidatura di Nicola Zingaretti per le Comunali di Roma porterebbe nella neonata alleanza regionale“. Così le due assessore a 5s della giunta di Nicola Zingaretti, Roberta Lombardi e Valentina Corrado. “La situazione che si verrebbe a creare (uniti in Regione e avversari a Roma con Zingaretti come candidato e presidente) sfiorerebbe il paradosso”, dicono le pentastellate augurandosi che le scelte del Pd su Roma “non contemplino soluzioni che avrebbero, inevitabilmente, ripercussioni sulla tenuta dell’attuale maggioranza regionale e su scenari di future alleanze nel Lazio”.

Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram