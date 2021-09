“Noi siamo al governo, e ci rimarremo, per aiutare gli italiani ad uscire dall’emergenza sociale, sanitaria ed economica, come richiesto dal presidente Mattarella. Stiamo lavorando per portare avanti tutte le riforme necessarie, dal fisco alla giustizia, dalla pubblica amministrazione alla concorrenza, con l’obiettivo di utilizzare al meglio i fondi europei del Pnrr. Ciò non toglie che, in caso di divergenze su singoli provvedimenti, la Lega confermerà in Parlamento le sue posizioni di sempre, evidentemente diverse da quelle della sinistra su temi come aumento delle tasse, immigrazione, taglio delle pensioni e obbligo vaccinale (che non esiste in nessun Paese europeo). La Lega ha scelto di entrare in questo governo di emergenza per responsabilità e amore per l’Italia e ci rimarremo: Pd e 5Stelle si mettano l’animo in pace, non li lasceremo certo soli a governare per imporre nuove tasse, ius soli, taglio delle pensioni o ddl Zan. E se in Parlamento si troverà una maggioranza per modificare, o addirittura cancellare, il reddito di cittadinanza, tutti ne dovranno prendere atto”, ha detto in mattinata il leader della Lega, Matteo Salvini.

“Ho chiesto a Draghi un confronto con il ministro Lamorgese perché o cambia rotta e comincia a fare il ministro oppure sarà un problema”, ha detto a ‘Radio radio’ in seguito rispondendo a una domanda sul confronto chiesto tra lui, la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese e il premier.E ha ribadito sull’incontro: “Me lo auguro, l’ho chiesto al presidente Draghi”.

Poi ancora: “Penso che Berlusconi sarebbe un ottimo presidente della Repubblica, in politica estera ha fatto molto più di tanti altri, ma parlarne il 3 settembre lascia il tempo che trova”, ha detto Salvini dal palco di ‘Itaca 20.21’ a Formello.

Parlando di vaccini e green pass di cui si sta discutendo nella commissione Affari sociali della Camera: “L’abbiamo proposto in commissione e ce l’hanno bocciato ma lo riproporremo in Aula: se tu Stato, non dico mi imponi ma fai di tutto per portarmi a vaccinare, io dico: ‘Bene, ma se ci sono dei danni conseguenti, mi risarcisci tu che mi sta portando a fare questa scelta’. Non può essere sulla pelle dei cittadini la conseguenza”.

