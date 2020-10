“Se per l’attentatore di Nizza sono confermati lo sbarco a Lampedusa a settembre, il passaggio da Bari e poi la fuga chiediamo le dimissioni del Ministro dell’Interno Lamorgese”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

“Perfetto. A quanto pare l’attentatore di Nizza è arrivato da Lampedusa. Perfetto. Avanti così. Più navi da crociera. Probabilmente se l’è presa perché la piscina al ponte sette non era agibile”. Così il deputato leghista Claudio Borghi.

“Cosa aspetta il governo italiano ad appurare subito la veridicità della notizia secondo la quale l’attentatore tunisino di Nizza sarebbe arrivato poco fa a Lampedusa? – chiede il

senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri – Che sui barconi si infiltrassero anche terroristi è sempre stato più che un sospetto. Solo il governo rossogiallo ha continuato con una politica cieca e negazionista sui pericoli dell’immigrazione clandestina aprendo a tutti, annunciando pericolose sanatorie e smantellando i decreti sicurezza. Il processo va fatto a chi porta i clandestini, non a chi li blocca. Basta sbarchi, basta immigrazione incontrollata. Il terrorismo islamico è una costante minaccia per l’Europa e l’Occidente. Per fermarlo servono scelte ben più serie e drastiche, non certo i porti spalancati a chiunque”.

Fonte Ansa.it

