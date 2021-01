(ANSA) – MILANO, 22 GEN – “Se 10milioni di cittadini lombardi

sono stati rinchiusi in casa per mesi in base a dati e

valutazioni sbagliate del governo, saremmo di fronte a danni

morali ed economici enormi, un vero e proprio sequestro di

massa”: così sui social il segretario della Lega Matteo Salvini

ha commentato la collocazione in zona rossa la scorsa settimana

della Lombardia, che ora dovrebbe

tornare arancione.“Chi ha sbagliato paghi, chieda scusa e ripari al dannocausato” ha concluso. (ANSA).

Fonte Ansa.it

