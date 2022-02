Il segretario della Lega Matteo Salvini, in collegamento da Milano, nel corso della registrazione di Porta a Porta su Rai1- ha dichiarato- “io lavoro per unire, sui grandi temi il centrodestra è alternativo alle sinistre, quindi abbiamo il dovere di presentarci uniti e coerenti. Gli italiani non si meritano di vedere i litigi di questi ultimi tempi. Vorrei portare a casa un decreto sostanzioso, 5-6-7, anche 8 miliardi per contenere gli aumenti” dell’energia. “Una volta portato a casa questo” risultato, “chiamo tutti i leader del centrodestra. Il centrodestra diviso non dà una buona immagine”.

“Sto cercando di riannodare i fili da “Verona a Palermo”, ha aggiunto Salvini riferendosi alle divisioni, emerse anche a livello locale, tra i partiti del centrodestra.

Quanto alla pandemia, ha aggiunto il leader leghista, “la mia posizione è che il 31 marzo non si debba rinnovare lo stato di emergenza e che anche lo stesso strumento del green pass e del super green pass debba essere essere superato. Siamo oltre il 90% di vaccinati, riapriamo, ridiamo ossigeno, ridiamo lavoro e speranza. Una volta usciti da questa emergenza qualcuno dovrà raccontare perché siamo tra i Paesi con più vaccinati, con più restrizioni e più morti. C’è qualcosa che non torna”.

