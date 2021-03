(ANSA) – CAGLIARI, 23 MAR – Quattro articoli salvi su 31. Il

governo ha contestato quasi integralmente la legge sul Piano

casa approvata dal Consiglio regionale della Sardegna il 18

gennaio scorso. Le motivazioni dell’impugnazione sono state

pubblicate oggi nel sito del ministero degli Affari regionali e

per tutte le norme censurate viene fatto presente che

l’intervento regionale è illegittimo perché deroga al Piano

paesaggistico regionale (Ppr)

Advertisements

che non è derogabile. Non solo: lofa sulla base di una scelta unilaterale della Regione, quindisottraendosi all’obbligo di copianificazione previsto dal Codicedei beni culturali e del paesaggio e all’intesa stipulata con loStato (sottoscritta nel 2007 con il ministero dei Beni culturaliper l’adeguamento congiunto del Ppr e per la copianificazioneper quanto riguarda le zone interne).Quindi, secondo il Governo, la legge sul Piano casa lede ilprincipio di leale collaborazione nei confronti dello Stato.Nelle lunghissime motivazioni, il testo è definito come “unaserie sistematica di modifiche all’ordinamento regionale checonsentono: la realizzazione di interventi edilizi, anche dirilevante impatto, in deroga non solo alla pianificazioneurbanistica comunale, ma anche a quella paesaggistica;l’irrilevanza/sanatoria di illeciti edilizi, al di fuori deicasi e limiti previsti inderogabilmente dalla disciplinastatale”. In questo modo, “viene, agevolata la massicciatrasformazione edificatoria del territorio, anche in ambiti dipregio, determinando un grave abbassamento del livello dellatutela del paesaggio”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram