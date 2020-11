(ANSA) – CAGLIARI, 28 NOV – Incrementi volumetrici nella

fascia protetta dei 300 metri dalla battigia nelle case e negli

alberghi costruiti prima del 1989. E’ uno dei punti che più

caratterizza il Piano casa della Giunta regionale della

Sardegna, che dovrà essere approvato entro il 31 dicembre. Una

mini legge urbanistica con 21 articoli e che resterà in vigore

per tre anni, fino al 31 dicembre

Advertisements

2023, superando in questo modol’incombenza periodica delle proroghe.Il disegno di legge è già stato trasmesso al Cal, che avrà 15giorni di tempo per fornire un parere comunque non vincolante.Nel frattempo saranno ascoltati in commissione Urbanistica gliordini professionali, le associazioni e l’Anci. Dopo il pareredel Cal il ddl rientrerà nel parlamentino presieduto da GiuseppeTalanas per il via libera definitivo, a quel punto è previstol’approdo in Aula, a metà dicembre circa.Nelle seconde case oltre i 300 metri si potranno apportareincrementi volumetrici fino al 30% dell’esistente, sino al 20%in quelle entro la fascia a condizione che ricadano in areecostruite prima del 1989. Percentuali che aumentano nel casodegli alberghi: aumenti fino al 50% se si trovano oltre i 300metri, fino al 25% se all’interno della fascia, sempre secostruiti prima del 1989. Nel disegno di legge che contienedisposizioni per la riqualificazione del patrimonio edilizioesistente e in materia di governo del territorio, c’è spazioanche per una norma espressamente anti-Covid-19: viste le nuoveregole sul distanziamento interpersonale, è consentito fino al50% l’ampliamento delle zone comuni nelle struttureturistico-alberghiere come hall, sale convegni e spazi comuni.Altri bonus riguardano le costruzioni in agro dove saràsufficiente essere proprietari di un ettaro per costruire e nonsarà necessario neanche essere agricoltori professionisti ocoltivatori diretti. Basterà, invece, un terreno di soli millemetri quadri per costruire le scuderie destinate ai cavalli chepartecipano alla Sartiglia di Oristano. In città, nei centristorici sono previsti incrementi volumetrici sino al 25% (fino a90 metri cubi, 180 negli altri quartieri). (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram