«La Russia sta finanziando il fronte nazionale in Francia, Jobbik in Ungheria, la Liga Nord e il movimento a cinque stelle in Italia». A dirlo è stato Michael Carpenter, ex consigliere per la Russia del vicepresidente americano Joe Biden, nel settembre 2015 alla giornalista Catherine Belton, ex corrispondente del Financial Times a Mosca. Il dialogo è riportato a pagina 438 del suo ultimo libro, Putin’s People. How the KGB Took Back Russia and Then Took On the West” in uscita il 2 aprile 2020.

«In Occidente, alcuni esperti stavano anche diventando sempre più consapevoli del fatto che le operazioni di influenza sui contanti in Russia non erano limitate all’Ucraina», si legge nel libro. «Il loro obiettivo è quello di colpire i paesi europei per indebolire l’UE e rompere il consenso sulle sanzioni. È molto serio Hanno speso molto tempo e denaro in questo. “Ma tali paure sono state soffocate da altre minacce che sembravano più immediate e reali ai politici meno esperti in Russia. ‘Ci hanno detto che avevamo un pregiudizio predefinito’, ha detto Carpenter. ‘Hanno detto: “Lavori sulla Russia, quindi ovviamente pensi che la Russia sia una minaccia».

Condividi:

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram