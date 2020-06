(ANSA)

«La Commissione Contenziosa del Senato ha appena annullato la delibera dell’Ufficio di presidenza che aveva deciso il taglio dei vitalizi agli ex parlamentari». Lo riferisce Maurizio Paniz, ex deputato e avvocato che ha difeso la maggior parte degli ex senatori che hanno presentato ricorso. «È stato ripristinato lo Stato di diritto», ha commentato Paniz. Tre voti a favore e due contrari, quelli del senatore della Lega Simone Pillon e dell’ex Cinquestelle Alessandra Riccardi, il verdetto della Commissione.

«La delibera – argomenta ancora Paniz – è stata annullata perché ritenuta ingiustificata a fronte della giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale e del diritto dell’Unione europea, in base alla quale di fronte a una situazione consolidata gli interventi di riduzione degli importi devono rispondere a cinque requisiti, nessuno dei quali era stato rispettato dalla delibera. In primo luogo non deve essere retroattivo, mentre questo taglio lo era; in secondo luogo non deve avere effetti perenni, come invece li aveva la delibera; in terzo luogo non deve riguardare una sola categoria ma deve essere “erga omnes”, mentre qui si colpivano solo gli ex parlamentari; in quarto luogo deve essere ragionevole, mentre questo taglio raggiungeva l’8% degli importi; infine deve indicare dove vanno a finire i risparmi che non possono finire nel grande calderone del risparmio, e anche su questo punto la delibera era carente».

Crimi: uno schiaffo a un Paese che soffre

Di parere opposto il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi, che scrive in una nota: «La Commissione Contenziosa del Senato ha appena annullato la delibera sul taglio dei vitalizi agli ex parlamentari. Ci provavano da mesi: lo hanno fatto di notte, di nascosto. È uno schiaffo a un Paese che soffre. La casta si tiene il malloppo, noi non molleremo mai per ripristinare lo stato di diritto e il principio di uguaglianza. Chi dobbiamo ringraziare per questa operazione, la presidenza del Senato?».

Fonti Pd: totalmente contrari a decisione

Sconcerto del Nazareno: «il Pd è totalmente contrario alla decisione assunta dalla commissione contenziosa del Senato sui vitalizi». Lo sottolineano fonti del Pd.

https://www.ilsole24ore.com/art/senato-annulla-delibera-taglio-vitalizi-ex-parlamentari-ADOEufa

