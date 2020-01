Rivoluzione verde

Intesa Sanpaolo è pronta a investire 50 miliardi per la sostenibilità

La terza banca più grande dell’eurozona propone un piano per agevolare il Green New Deal della Commissione europea che degli oltre mille miliardi previsti può attivarne in Italia 150. L’ad Carlo Messina: «Supporteremo le aziende italiane che vogliono investire in questo settore»

Redazione