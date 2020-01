La sòla del secolo

Il generoso piano di pace di Trump, nel senso che è stato scritto dal genero, non è un piano di pace

Presentato con grande solennità a Washington, il “deal of the century” è un manifesto politico, un regalo a Netanyahu e un modo per non parlare di impeachment, certamente non è un accordo tra due popoli, israeliani e palestinesi, semmai tra due persone, Donald e Bibi

Christian Rocca