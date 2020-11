Il ministro della Salute Roberto Speranza, a quanto apprende l’ANSA, ha proposta nella riunione dei capi delegazione di dare l’intesa, ossia la procedura di condivisione formale del governo, alle ordinanze delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. La discussione sarebbe comunque ancora in corso.

I governatori stanno lavorando a iniziative per misure più restrittive di quelle al momento previste e loro ordinanze sarebbero attese

Advertisements

a breve.

Il ministro delle Regioni Francesco Boccia ha convocato una riunione in videoconferenza per le ore 16 con Regioni, Comuni (Anci), Province (Upi), il commissario Domenico Arcuri e il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, secondo quanto si apprende. Temi dell’incontro, rafforzamento delle reti sanitarie e Covid Hotel.

Advertisements

– “Abbiamo l’ordinanza. Non è un atto d’imperio ma è anche un po’ un fallimento”, annuncia il presidente del Veneto Luca Zaia. “E’ un segno dei tempi – aggiunge – perché in un mondo dove si rispettano regole non servirebbe a nulla. Si cerca di intercettare gli irriducibili. E’ un fallimento sociale perché il buonsenso non è per tutti”.

– La nuova ordinanza per il Friuli Venezia Giulia “non vuole dare multe, ma regole condivise, che tutti possano rispettare”, dice il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, presentando le nuove misure, più stringenti, anti-covid. “L’ordinanza ha l’intesa del Ministero della Salute” ed entra in vigore dalla mezzanotte di sabato. “Il nostro obiettivo non è evitare il passaggio dalla fascia di rischio gialla” a una di maggior rischio “ma diminuire i contagi”

– “Ogni misura presa, a livello nazionale e regionale, è a tutela della collettività, non ci sono pagelle o colori punitivi o premiali”, dice il presidente della Regione Emilia-Romagna Bonaccini, commentando l’ordinanza assunta d’intesa con Veneto e Friuli Venezia Giulia per prevenire gli assembramenti. “C’è solo lo sforzo del Paese di gestire la crisi ed uscirne definitivamente quando sarà disponibile il vaccino chiesto al Governo”



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram