di Vincenzo Caccioppoli

Si riaccende la polemica intorno ad una consigliera del nuovo Cda della rai, dal quale piuttosto a sorpresa è stata esclusa Fratelli d’Italia, che aveva indicato Mario Rossi come suo uomo di riferimento, effettuando un grave sgarbo istituzionale che ha rischiato seriamente di mettere in pericolo la stessa alleanza di centrodestra. La

senatrice daniela Santanchè e il deputato federico Mollicone, infatti, hanno presente un urgente quesito in Commissione vigilanza sul presunto duplice conflitto di interessi di Simona Agnes, figlia dello storico dirigente rai Biagio Agnes, nonché fresca consigliere del cda in quota Forza Italia. “Il conflitto di interesse- spiegano i

due esponenti di FdI- riguarda la messa in onda su Rai1 del “Premio Agnes”, organizzato dalla stessa Simona Agnes, e su Rai2 del format “Check-Up” da lei ideato e scritto e prodotto dalla Fondazione Biagio Agnes. Due circostanze che violano apertamente il Codice Etico della Rai che i membri del CdA sono obbligati a

rispettare”. L’edizione del premio 2021 andrà in onda il prossimo 11 settembre su Rai1, condotta da Mara Venier e Alberto Matano. Tra l’altro, presidente onoraria della Fondazione Agnes è Marinella Soldi, attuale presidente della Rai. Per finire come fa notare il sito di gossip vigilanzatv, tra i giurati del premio figurerebbe anche Aurelio Regina, partner importante della Egon Zehnder, la società svizzera incaricata di vagliare le candidature al Cda. Inoltre come fatto notare dai due esponenti meloniani, sarebbe singolare che dopo diversi anni, proprio quest’anno torna in palinsesto ( presentato da Luana Ravegnini) il programma Check up, ideato nel lontano 1977 proprio da Biagio agnes, di cui la societa della figlia Simona sarebbe produttrice. Nel 2018, intervistata dal sito spraynews, la Agnes disse: “Vorremmo riproporre al grande pubblico Check-up. La Rai sarebbe chiaramente la sua collocazione naturale. Rappresenterebbe la massima tutela del servizio pubblico“.

Detto, fatto si potrebbe commentare.

“Si tratta di una situazione a dir poco imbarazzante, in cui un componente del CdA della Rai si trova ad essere riferimento contemporaneamente di due trasmissioni in onda su Rai1 e Rai2. Chiediamo, quindi, che i vertici Rai chiariscano questa circostanza, ma soprattutto che siano prese iniziative al fine di evitare la messa in

onda di queste trasmissioni, prevedendone anche la sospensione”, concludono Santanchè e Mollicone. Il presidente della giuria del premio è Gianni Letta, grande sponsor della nomina in rai della figlia di Agnes. Insomma il conflitto di interesse appare davvero palese, come fanno notare gli esponenti di fdi, e stupisce che non sia stato anche affrontato neo ad della rai Carlo Fuortes. Caso vuole che il neo ad della rai farà il suo esordio davanti al pubblico proprio in occasione della consegna dei premi.