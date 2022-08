Donald Trump intende chiedere alla Corte preposta al caso la nomina di uno specialista (di solito un avvocato o un giudice in pensione) per determinare se il materiale sequestrato dall’Fbi nella sua residenza di Mar-a-Lago possa essere usato nell’inchiesta sulla sottrazione e detenzione di documenti classificati. Lo scrive il Guardian. A suo avviso gli agenti federali hanno confiscato materiale coperto dal privilegio presidenziale (una sorta’ di immunita’, ndr) e il dipartimento di giustizia non deve decidere cosa possa usare o meno nelle sue indagini. L’istanza sarebbe la prima azione legale dell’ex presidente dopo il raid dell’Fbi.



Fonte Ansa.it