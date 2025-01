“Non casualmente – evidenzia l’esponente di Centrodestra – la presidenza italiana al G7 vede il nostro Paese essere riconosciuto come soggetto leader con ruolo di primo piano. Difendere gli interessi degli italiani verso i popoli stranieri e gli italiani non è uno slogan”.

Lo afferma in una nota il consigliere regionale Stefano Balloch (Fratelli d’Italia), a margine della liberazione della giornalista arrestata in Iran.

in

by

View All Result

No Result

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy