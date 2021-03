(ANSA) – LODI, 23 MAR – Domani aprirà l’hub vaccinale nel

Palasport di Codogno, la cittadina del Lodigiano dove è stato

identificato il primo caso italiano di Coronavirus, ma a un

centinaio di over 80 è arrivato un messaggio che li invitava ad

andare oggi a vaccinarsi.

Dalle 8 di questa mattina si sono quindi presentati nell’hub

che hanno trovato chiuso. Il motivo è stato un

errore materiale.L’ASST aveva indicato ad Aria per errore l’apertura da oggi enon da domani. Fino ad oggi (incluso) le vaccinazioni vengonoeffettuate al vicino ospedale.“C’è stato un problema di comunicazione fra Asst e Ariasull’apertura” ha spiegato il sindaco Francesco Passerini. “Alivello comunale ci siamo mossi mandando i volontari dellaprotezione civile per indirizzare all’ospedale, ed eventualmentetrasportare, gli anziani che arrivavano. In tutto – ha spiegato– sono stati una ventina. Poi sono stati rimandati i messaggicon l’indirizzo giusto e abbiamo cercato di dare piùinformazioni possibili”.Comunque da domani l’hub aprirà. “Sto tornando adesso da unsopralluogo ed è tutto pronto per gli over 80 – assicura ilsindaco – e poi auspichiamo che si parta con i vaccini massivi aspron battuto”. L’Asst di Lodi si è scusata “con gli utenti peri disagi causati dall’errata comunicazione” e ha volutoringraziare il Comune e la Protezione Civile per lacollaborazione. (ANSA).

Fonte Ansa.it

