“Sono assolutamente favorevole all’obbligo vaccinale per professori e medici. Rispetto le opinioni altrui, del resto se fossimo sempre d’accordo saremmo nello stesso partito”. Così il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in collegamento con la festa della Lega.

“La leadership di Matteo Salvini s’è rafforzata da quando ha cominciato a rappresentare tutto il centrodestra”. Così il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in collegamento con la festa della Lega. “Sulla Presidenza della Vigilanza Rai – ha poi affermato Berlusconi – la signora Meloni ha ragione: è stato uno sgarbo a cui dovremo rimediare”.

“La violenza fisica e verbale non è mai giustificata a prescindere dai motivi per cui si scende in piazza. Le minacce? I cretini purtroppo sono in servizio permanente effettivo. Se ci sono 10mila persone in piazza il 31 luglio, vanno capite. Non penso che siano no vax, fascisti. Chiedono diritti e il dovere della politica è ascoltarli. Siamo in democrazia fino a prova contraria, ma no alla violenza”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a ‘In Onda’ su La7, rispondendo a una domanda sulle manifestazioni di piazza contro il green pass in diverse piazze italiane.

Fonte Ansa.it