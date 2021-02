(ANSA) – MILANO, 27 FEB – “Fermo restando che medici,

infermieri e Rsa devono essere vaccinati, ci sta anche che si

facciano gli over 80. Ma poi non si può continuare a scendere

seguendo la fascia anagrafica”: Guido Bertolaso, ex capo della

Protezione civile, ora consulente della Lombardia per il piano

vaccinale è convinto che si debba immunizzare chi lavora. La sua

premessa, spiega all’Eco di Bergamo,

è che “il Paese deveripartire. Quindi sotto con chi lavora, chi sta in fabbrica, chisi muove, chi non ha potuto lavorare in questi mesi come bar eristoranti”.Per quanto riguarda la scuola, in Lombardia “abbiamo iniziatocon gli insegnanti di Bollate. La prossima settimana amplieremoil fronte. Il problema – ha aggiunto – non sono solo i vaccini.Non è una coperta corta ma un fazzoletto”.Il suo messaggio per i lombardi è però di ottimismo: “ce lafaremo”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

