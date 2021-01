(ANSA) – MILANO, 13 GEN – La Lombardia, con una media di

13mila iniezioni al giorno, ha già superato quota 100mila

vaccinazioni anticovid e senza l’arrivo di nuovi dosi dal

governo, domenica la macchina sarà costretta a fermarsi. È

questa la denuncia del presidente della Commissione Sanità al

Pirellone, Emanuele Monti, a margine dell’audizione del

responsabile del piano vaccinale della Lombardia, Giacomo

Lucchini.

“È assurdo –

ha spiegato Monti -. Con il ritmo attuale, se nonverranno consegnate altre dosi da parte della strutturacommissariale del governo, nella giornata di domenica lamacchina sarà costretta a fermarsi. È bizzarro che il Governo sisottragga per l’ennesima volta alle proprie responsabilità e noninvii le dosi sufficienti per far continuare la campagnavaccinale, specie nei territori più colpiti dalla pandemia”.Monti ha inoltre definito “scandalosa” l’indicazione delcommissario Arcuri di creare una scorta con il 30% delle dosifinora inviate, provvedimento che celerebbe l’incapacità nellagestione degli approvvigionamenti da parte del governo. (ANSA).

Fonte Ansa.it

