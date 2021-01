Restano i veti incrociati nella maggioranza, il barometro del governo segna ancora crisi in arrivo. ‘Se si va a votare rischiamo di perdere i fondi europei del Recovery’, è l’allarme di Di Maio, che invita Conte ad andare avanti e affrontare i tempi difficili che attendono il Paese. Il nuovo piano del Tesoro per il Recovery è atteso per stasera o, più probabilmente, per domani. Ma non è

Advertisements

ancora stato convocato il Cdm che dovrà esaminarlo.

ECCO I POSSIBILI SCENARI

Advertisements

“Dire che si va a votare tra un mese e mezzo vuol dire che ci abbandoniamo ad un governo che svolgerà l’ordinaria amministrazione quando siamo in una situazione che di ordinario non ha nulla. E rischiamo di perdere i fondi del Recovery Fund”. Lo ha detto il ministro Luigi Di Maio a “oggi è un altro giorno” su Rai1.

“L’alternativa proposta da Renzi non si capisce qual’è. Non abbiamo detto che vogliamo il voto perché ci piace andare a votare in piena pandemia né, oggettivamente, perché la Costituzione dice che si deve votare per forza. Temiamo che le elezioni siano l’unica soluzione possibile per una ragione molto semplice: tutte le altre ipotesi alternative ad una soluzione costruita sulla base dell’attuale equilibrio, pur con i necessari ritocchi, non sono una soluzione perseguibile”. Lo dice, interpellato da Fanpage.it all’uscita dal Nazareno, il vice segretario Pd Andrea Orlando.

“Nessuna! Siamo infatti gli unici disponibili a lasciare le poltrone. Se le nostre idee servono, ci siamo. Se le nostre idee non servono, tenetevi anche le poltrone”. Così Matteo renzi nell’e-news sulla richieste di ‘poltrone’ da Iv. “Le veline del Palazzo riempiono i giornali di totoministri. Chiacchiere buone solo per far passare il messaggio che si risolve tutto con un rimpastone. Noi invece abbiamo messo nero su bianco i contenuti: spese sanitarie, alta velocità, vaccini, scuola, cultura, posti di lavoro”.

“Italia Viva è sempre rappresentato come il partito che crea problemi al governo ma ieri sera e’ andato in onda un teatrino imbarazzante non con Iv ma tra il Pd e il M5S”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, in un’intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei. “Una discussione infinita – ha proseguito Bellanova – e un consiglio dei ministri che è iniziato alle 21 ed è finito quasi all’una di notte per discutere se aprire le scuole il 7 o l’11 gennaio. Il problema però è molto più serio: cioè se in questi mesi si è lavorato per permettere alla scuola di aprire in sicurezza”.

“Se si dovesse aprire un serio dibattito su un esecutivo di salute pubblica che abbia tre priorità all’ordine del giorno, Piano vaccinale, utilizzo della linea di credito del Mes per la Sanità ed elaborazione del piano di ripresa per l’impiego delle risorse del Recovery Fund, nessuno potrebbe chiamarsi fuori dalla responsabilità di far uscire il Paese dall’emergenza sanitaria ed economica”. Lo comunica in una nota l’Esecutivo nazionale di Cambiamo!, il partito guidato da Giovanni Toti. “Pochi punti ma essenziali e soprattutto non più differibili. Viene da dire, ed ogni riferimento è puramente intenzionale: qualcuno salga a bordo”.

Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram