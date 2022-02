di S.C.

Si parla tanto di pedofili, ma si fa tanto tanto poco. Perche? Questo e’ l’interrogativo di oggi

Quante denunce ogni giorno di mamme di figli abusati da preti pedofili, l’ultima quella di una mamma di un bimbo scout nell’hinterland milanese a Rozzano come riporta Il Messaggero: «Quel parroco orco abusò di mio figlio. È rimasto in oratorio».

Il problema era ed è rimasto lo stesso il meccanismo di insabbiamento che si continua a mettere in atto, e, a proposito di questo anche il Papa emerito Ratzinger si rammarica :“Chiedo perdono alle vittime, ogni caso è irreparabile”.Chiarisce la sua posizione a proposito del rapporto sugli abusi nell’Arcidiocesi di Monaco e Frisinga quando lui era arcivescovo, a proposito del quale erano sorti dei fraintendimenti. Joseph Ratzinger nella lettera da’ voce al suo dolore e alla profonda sofferenza per il fatto che qualcuno abbia potuto dubitare sulla sua sincerità e spiega che Papa Francesco è con lui. Nella lettera c’è tutto il dolore dell’anziano papa emerito: “Mi ha profondamente colpito che la svista sia stata utilizzata per dubitare della mia veridicità, e addirittura per presentarmi come bugiardo”.

Come ogni Lunedi il Prof. Antonio Guidi neuropsichiatra infantile, già ministro per la famiglia, attivo nel mondo della politica, della difesa dei bambini, della disabilità…ci presenta un nuovo video messaggio per riflettere ma soprattutto per prendere dei seri provvedimenti su questa triste problematica