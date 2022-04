A che serve studiare per tre anni, prendere master, lauree magistrali o dottorati se per fare l’infermiere basta un semplice attestato da OSS con funzioni complementari?

In Veneto è pronta la delibera regionale per istituire il Super-OSS, che senza laurea potrà fare di fatto tutto ciò che fa un infermiere. È quanto deciso dopo una lunga trattativa tra gli Ordini delle Professioni Infermieristiche del Veneto e l’Ente Regione. Ovviamente sui social, tra gli Infermieri e tra gli stessi OSS si è scatenata la bagarre sui social. E le polemiche si son fatte pesanti.

Ecco cosa potrà fare il Super-OSS in Veneto.

L’Operatore Socio Sanitario con funzioni complementari o Super-OSS, sempre sotto supervisione e autorizzazione dell’Infermiere, potrà occuparsi di:

Assistito con nutrizione enterale.

Somministra la nutrizione enterale

Effettua la medicazione della gastrostomia stabilizzata

Rileva, registra e segnala alterazioni della cute peristomale

Sorveglia l’assistito, rileva e segnala la comparsa di alterazioni

Assistito con tracheostomia.

Effettua l’aspirazione delle secrezioni oro-faringee, naso-faringee.

Effettua l’aspirazione delle secrezioni dell’assistito con tracheostomia stabilizzata

Effettua, in assistiti clinicamente stabili, la medicazione della tracheostomia, non di recente confezionamento, e la pulizia della cannula tracheostomica

Rileva, registra e segnala alterazioni della cute peristomale

Sorveglia l’assistito, rileva e segnala la comparsa di alterazioni

Assistito con enterostomia

Effettua la cura e pulizia dello stoma

Effettua la sostituzione del sistema di raccolta

Rileva, registra e segnala alterazioni della cute peristomale

Sorveglia l’assistito, rileva e segnala la comparsa di alterazioni

Assistito a rischio di Lesioni da Pressione.

Applica interventi appropriati per la prevenzione delle Lesioni da Pressione

Rileva, registra e segnala alterazioni cutanee nelle zone a rischio di compressione

Rilevazione dolore, parametri e funzioni

Rileva, registra e segnala sede, caratteristiche e grado del dolore, anche in assistiti con problematiche comportamentali e comunicative, applicando scale di valutazione validate (esempio PAINAD NOPPAIN)

Rileva e registra parametri vitali (FC, FR, TC, PA)

Esegue e registra ECG

Rileva, registra e segnala la glicemia mediante glucometro

Somministrazioni prescrizioni terapeutiche per via naturale, intramuscolare, sottocutanea.

Somministra farmaci per via orale e sublinguale

Somministra farmaci tramite SNG, PEG, PEJ

Somministra farmaci per via topica: transdermica, cutanea, otologica, oftalmica, nasale

Somministra farmaci per via inalatoria: inalatori, spray, nebulizzatori

Somministra farmaci per via vaginale: ovuli, lavande

Somministra farmaci per via rettale: supposte, clisma evacuativo

Somministra farmaci per via intramuscolare, sottocutanea

Rileva e segnala la comparsa di anomalie e alterazioni

Sorveglianza delle infusioni

Sorveglia il mantenimento della velocità di infusione come prescritta e impostata dall’infermiere

Rileva e segnala anomalie, alterazioni cutanee, interruzioni di flusso, dislocazione del dispositivo

Somministrazione ossigenoterapia e rilevazione saturazione

Somministra ossigenoterapia rispettando tempi e dosaggio di flusso prescritto

Posiziona i presidi: cannule nasali, maschera facciale semplice e maschera di Venturi utilizzando appropriate modalità di umidificazione e verifica il corretto posizionamento dei dispositivi

Mantiene in sicurezza l’assistito e l’ambiente

Rileva mediante sensore/pulsossimetro la saturazione di ossigeno (SpO₂)

Osserva l’assistito, rileva e segnala eventuali alterazioni.

