“Il progetto che racconta la Polizia di Stato attraverso una piattaforma digitale è un’idea che troviamo particolarmente riuscita e importante. Il concetto di una Polizia di prossimità è fondamentale per cementare ulteriormente il rapporto di fiducia e di stima che lega i cittadini al Corpo, e questa iniziativa consente ancor di più a tutti di ‘entrare’ nella quotidianità del nostro lavoro perché, a volte, le immagini raccontano più delle parole. E’ il frutto della ricerca di una modalità moderna di comunicazione, al passo con i tempi, al passo con i nuovi linguaggi e con i nuovi strumenti di comunicazione. E’ l’ennesimo segnale di come la Polizia si evolve e cerca nuovi modi per stare vicino alla gente. L’espressione di un volto, i colori di una situazione fuori controllo, una postura che mostra l’urgenza di una situazione critica, ma anche un sorriso di sollievo dopo un trauma, o lo sguardo di chi sa che deve mettere in gioco tutto se stessi per il bene altrui. Sono solo alcune delle sensazioni che sa trasmettere un’immagine dei momenti topici del servizio di un poliziotto, così sapientemente selezionati in questo lavoro il cui nome la dice tutta sul suo valore: Al servizio del Paese”.

Così Valter Mazzetti, Segretario Generale Fsp Polizia di Stato, a proposito della presentazione, oggi alla Luiss, del progetto ‘Al servizio del Paese’, storia della Polizia di Stato in 500 scatti: la piattaforma digitale realizzata dalla Polizia di Stato in collaborazione con l’Ansa. L’iniziativa è nata dall’idea dell’Ufficio Comunicazione della Polizia di digitalizzare il patrimonio fotografico di Polizia Moderna, composto da oltre 50mila scatti, che insieme all’archivio dell’Ansa hanno dato vita ad un progetto digitale sulla storia e sul presente della Polizia, raccontati con scatti iconici, fotogallery, video, brevi testi e i take dell’Agenzia.

“Rivolgiamo il nostro plauso per la sensibilità e l’attenzione dimostrata, per tutti, al Capo della Polizia, Lamberto Giannini, e siamo grati per la realizzazione di questo progetto – conclude Mazzetti – perché testimoniano l’impegno per far conoscere e valorizzare l’impegno, il sacrificio e l’amore profuso dagli operatori di Polizia nello svolgimento del loro lavoro”.