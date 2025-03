Breganze (VI), 12 marzo 2025 – In un contesto segnato da emergenze e crisi globali che accentuano le disuguaglianze sociali e accrescono i bisogni, OTB Foundation annuncia la quarta edizione di “Brave Actions for a Better World“. OTB Foundation, organizzazione non profit del Gruppo OTB – Only The Brave, è attiva dal 2006 e ha sostenuto già oltre 380 progetti di sviluppo sociale a livello globale, creando un impatto positivo e duraturo per circa 380.000 persone. La sua mission è rispondere tempestivamente alle emergenze e migliorare la vita delle persone in modo sostenibile, garantendo pari opportunità a tutti.

La nuova edizione del bando punta a rafforzare il sostegno a donne, giovani e persone con background migratorio, con un’attenzione particolare all’inclusione sociale, alla povertà educativa e lavorativa, alle disuguaglianze. L’obiettivo è promuovere interventi ad alto impatto, sia a livello nazionale che internazionale, con l’intento di costruire un futuro più equo, creando opportunità concrete di crescita personale e collettiva attraverso iniziative coraggiose e sostenibili.

La quarta edizione di Brave Actions for a Better World si distingue per un ampliamento della platea dei beneficiari e per importanti novità nel processo di selezione. Per la prima volta, il bando – che mette a disposizione un contributo a fondo perduto di 200.000 Euro – sarà accessibile anche alle organizzazioni non profit con sede in USA e Regno Unito, oltre che in Italia. Questa decisione assume particolare significato a fronte dei recenti tagli agli aiuti internazionali: il governo britannico ha infatti ridotto drasticamente i fondi destinati ai Paesi poveri, mentre negli Stati Uniti, l’amministrazione Trump ha sospeso il 67% delle attività delle ONG a livello globale. In un momento storico in cui il supporto ai più fragili viene ridimensionato, OTB Foundation si fa promotrice di un’azione concreta per garantire inclusione e creare opportunità.

Inoltre, per rendere la partecipazione più accessibile, il Bando 2025 snellisce il processo di selezione con una nuova modalità di candidatura strutturata in due fasi, con focus sull’idea progettuale e sull’impatto atteso, snellendo l’iter burocratico e ponendo al centro la concretezza dei progetti.

Un comitato tecnico altamente qualificato nella valutazione dei progetti, valuterà le proposte in base a criteri di innovazione, sostenibilità e impatto sociale. La commissione di selezione sarà composta da imprenditori, manager esperti nella gestione finanziaria e delle risorse umane, professionisti provenienti dall’ambito accademico ed esperti di legislazione non profit e fiscalità del Terzo Settore.

Secondo il Global Wealth Report 2023 di Oxfam[1], le disuguaglianze globali sono in costante aumento, con un divario sempre più marcato tra ricchi e poveri. Barriere economiche e sociali continuano a limitare l’accesso a istruzione, lavoro e opportunità di crescita, colpendo in particolare le fasce più vulnerabili della popolazione. Donne e bambini risultano tra i più esposti alla povertà e all’emarginazione: secondo l’ONU[2], una donna su dieci vive in condizioni di estrema povertà. A questo si aggiunge il crescente digital divide, che nel 2022 ha lasciato 2,7 miliardi di persone senza accesso a Internet[3], privandole di istruzione, formazione e servizi essenziali.

Brave Actions for a Better World ha l’obiettivo di offrire un supporto concreto alle organizzazioni che operano per creare opportunità reali per chi vive in situazioni di esclusione e discriminazione, sostenendo progetti che mirano sia all’inclusione sociale ed economica, che ad iniziative di empowerment di ampio respiro, per contrastare il fenomeno alla radice. “Il nostro scopo – afferma Arianna Alessi, Vicepresidente di OTB Foundation – è quello di favorire l’integrazione sociale e lavorativa di donne, giovani e persone con background migratorio, promuovendo opportunità concrete di formazione e inserimento lavorativo per rafforzarne l’autonomia economica e sociale. Grande attenzione sarà data anche all’educazione finanziaria e alla formazione lavorativa, strumenti fondamentali per una crescita personale e professionale consapevole. Infine, saranno sostenute soluzioni innovative capaci di contrastare le disuguaglianze e promuovere la sostenibilità sociale.”

Come per tutti i progetti finanziati da OTB Foundation, il criterio di selezione si basa su cinque concetti basilari: innovazione, concretezza, sostenibilità, rendicontabilità e coraggio, come evidenziato dal nome Brave Actions for a Better World. “Vogliamo sostenere progetti innovativi, capaci di generare un reale progresso sociale attraverso nuove soluzioni, servizi o tecnologie” – continua Arianna Alessi “Cerchiamo iniziative concrete, che producano un impatto tangibile sulla qualità della vita dei beneficiari che siano anche sostenibili economicamente grazie ad un modello di co-finanziamento adeguato alla capacità gestionale dell’ente proponente. La trasparenza è per noi fondamentale: i progetti selezionati dovranno garantire una rendicontazione chiara e documentata, utile anche per la comunicazione dell’impatto generato. Soprattutto, vogliamo premiare il coraggio: cerchiamo organizzazioni audaci, capaci di affrontare problemi complessi con approcci fuori dagli schemi, per costruire un cambiamento concreto e duraturo, dando una possibilità a chi, oggi più che mai, rischia di rimanere indietro” conclude Alessi.

I progetti candidati – della durata minima di un anno – dovranno quindi proporre soluzioni efficaci e sostenibili, in grado di generare un impatto concreto e duraturo nelle comunità coinvolte.

Il bando Brave Actions for a Better World è ideato, promosso e finanziato da OTB Foundation con il supporto tecnico di Italia non profit, la più grande piattaforma del non profit italiano che, tramite dati e strumenti digitali, aiuta cittadini e donatori a orientarsi nel Terzo settore e supporta enti filantropici, aziende e istituzioni nel generare valore sociale. Italia non profit gestirà le fasi di partecipazione e la prima parte di selezione delle candidature.

Per candidare un progetto o per avere maggiori informazioni sulle fasi del processo di selezione e sul regolamento: https://braveactions.italianonprofit.it/it

