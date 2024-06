“Nel contesto dinamico del mondo del lavoro odierno, il trend della carriera non lineare emerge come un’opportunità preziosa sia per i dipendenti che per le aziende stesse. L’adattabilità e le competenze trasversali diventano indispensabili per navigare attraverso i continui cambiamenti e le mutevoli esigenze del mercato. Offrire ai dipendenti la possibilità di sviluppare il talento e scoprire le proprie propensioni non solo favorisce il loro benessere e la loro crescita personale, ma anche i risultati aziendali. Investire in un’ampia gamma di competenze contribuisce a promuovere una cultura aziendale dinamica e innovativa, garantendo una maggiore resilienza organizzativa e un vantaggio competitivo nel lungo termine.” commenta Paolo Carnovale, Country Director di GoodHabitz in Italia.