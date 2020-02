Maurizio Landini, segretario generale della Cgil (Foto Adnkronos/Labitalia)

“Sono 75 anni che la Cgil e il suo patronato sono al servizio dei diritti del lavoro e delle persone che lavorano”. Così Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, è intervenuto alla presentazione delle iniziative promosse in occasione dei 75 anni del patronato Inca.

“In questo senso, dunque, oggi – ha continuato Landini – non celebriamo solo una ricorrenza perché adesso ci sono nuovi diritti e nuovi bisogni che vanno tutelati. E questo vuol dire non solo diritto alla pensione, ma anche diritto alla salute sui luoghi di lavoro, diritti alla cittadinanza e diritti dei lavoratori italiani che sono costretti ad andare all’estero, come i diritti dei cittadini di tutte le nazionalità che sono in Italia”.

“In questo senso, ci riagganciamo ai valori costitutivi della confederazione, che sono quelli di dare a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori una dignità basata su una società fondata sulla giustizia sociale. Dunque, non solo una ricorrenza, ma l’affermazione di quale sia l’azione che il sindacato e il patronato debbano ancora mettere in campo”, ha concluso Landini.