Il mercato immobiliare è in fermento da tempo: la guerra, la conseguente inflazione e con

essa i consumatori diventati più attenti nel fare grandi investimenti, come quello di

acquistare o vendere un immobile, non hanno spaventato il mercato che nell’ultimo trimestre

ha registrato una crescita dell’8,6% rispetto all’anno precedente, secondo gli ultimi dati

dell’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.

Un mercato ricco di opportunità che però rimane poco attrattivo nei confronti di coloro

che lo rendono così dinamico: gli agenti immobiliari. Questa professione, spesso vista dai

più giovani come un lavoro cuscinetto in attesa di trovare qualcosa di meglio, ha dovuto

cambiare pelle negli ultimi anni e unirsi alla rivoluzione digitale.

Posizionamento online, competenza e consulenza: i pilastri della formazione

degli agenti immobiliari 3.0

“Nelle attività di formazione che il mio team svolge insieme a me in tutta Italia nelle sedi delle

agenzie immobiliari non si parla solamente di come riuscire a ottimizzare il processo di

vendita. Parlo anche di creare una fiducia digitale, un posizionamento e dell’importanza di

avere un approccio consulenziale anche nel post vendita. Il rapporto con il cliente non si

ferma alla firma del contratto ma deve trovare nell’agente immobiliare un professionista a cui

rivolgersi per quanto riguarda la cura della propria casa anche negli anni a venire.” spiega

Daniele Scatassi, fondatore della holding Building Production, con 20 anni di esperienza nel

mondo immobiliare,

Nell’ultimo anno Building Production ha creato il suo franchising e Scatassi e il suo team

viaggiano nelle agenzie immobiliari italiane per raccontare la metodologia che gli ha

permesso solo nell’ultimo anno di crescere sia a livello di team che di operations

nell’ultimo anno.

Il primo obiettivo da raggiungere è la creazione di un posizionamento online al fine di

costruire una reputazione positiva non solo della singola agenzia immobiliare ma anche del

singolo professionista. In questo i social network e la creazione di un personal brand solido e

distintivo sono i primi passi per poter affermare la propria professionalità online. Avere la

propria pagina, raccontarsi e raccontare il proprio lavoro, rispondendo ai dubbi e alle

domande delle persone è una strategia vincente per creare fiducia.

Il secondo aspetto su cui lavorare è la competenza. Le persone che vogliono vendere o

acquistare un immobile hanno bisogno di lavorare con dei professionisti che non vogliano

semplicemente finalizzare l’affare ma che si vogliano prendere cura di loro e dei loro

interessi. In questo conoscere il mercato immobiliare in modo approfondito è un must.

Il terzo aspetto è la consulenza post vendita. Una volta finalizzato il contratto, il lavoro

dell’agente immobiliare non è terminato. Ciò che bisogna creare è un rapporto di fiducia in

cui il cliente ha la certezza che in caso di necessità con il suo immobile potrà contare sul suo

agente.

“Lavorare con l’immobiliare vuol dire lavorare con le case delle persone ovvero i luoghi in cui

loro sviluppano il loro quotidiano e la loro vita. È un lavoro in continua trasformazione che ha

bisogno di giovani per potersi svecchiare e per portare ai clienti un servizio di qualità che se

ben gestito porta frutti e vendite nel tempo. Sono finiti i giorni dei venditori al citofono, con il

digitale le persone non scelgono solo il servizio più economico ma scelgono le persone. Per

questo è importante formare le nuove generazioni e dare a chi sta facendo delle

considerazioni nel settore immobiliare dei professionisti al passo con i tempi. Noi curiamo e

gestiamo il bene più prezioso per le famiglie italiane, il luogo dove vivono in modo sincero i

loro sentimenti: la casa.” conclude Scatassi.