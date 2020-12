Una partnership per innovare e supportare le startup e le PMI innovative dell’isola rispettando l’identità del territorio e offrendo servizi professionali svolti da commercialisti dediti all’innovazione

Innovare la figura del professionista attraverso la creazione di un network è da sempre l’obiettivo di CREAZIONEIMPRESA che, grazie alla partnership con Viemme Consulting, approda in Sardegna a supporto degli imprenditori del territorio.

La figura del commercialista, come tutte le professioni, ha bisogno di innovarsi

per rimanere al passo con il 2020, la digitalizzazione e i continui cambiamenti dell’ecosistema economico italiano.Consci di questa realtà i fondatori di CREAZIONEIMPRESA SARDEGNA, fanno dell’innovazione il loro punto di forza sia nelle modalità in cui viene svolto il servizio che nelle tematiche affrontate.Secondo il Report delle Associazioni di categoria al secondo trimestre del 2020 le piccole realtà sarde hanno più che dimezzato il loro fatturato registrando un calo di affari del 56%. Il colpo della pandemia è stato forte e inaspettato, per rilanciare il sistema economico sardo, l’innovazione e la digitalizzazione sono leve che gli imprenditori locali devono sfruttare e imparare gestire in modo efficiente.Grazie alla realizzazione di questa partnership, le startup e le PMI innovative sarde potranno accedere alla vasta gamma di servizi offerti da CREAZIONEIMPRESA SARDEGNA, tra i quali avere una valutazione pre-money, mettere a punto il proprio business plan, ricevere supporto nelle attività di raccolta di capitali e avere una guida nelpanorama dei finanziamenti europei spesso complesso e confuso, mantenendo però la propria identità e favorendo la sostenibilità economico territoriale.CREAZIONEIMRPESA SARDEGNA: consulenza e formazione al servizio di imprese e territorioIl punto cardine sul quale si fonda la partnership è aiutare le imprese senza stravolgere l’identità del territorio. La sostenibilità territoriale è un obiettivo primario. CREAZIONEIMPRESA in quanto società benefit, concentra i propri sforzi nella formazione dei propri clienti e non solo nella vendita dei servizi.Con questa premessa, CREAZIONEIMPRESA SARDEGNA, propone nella propria vision l’intento di diffondere una cultura imprenditoriale volta ad incoraggiare l’auto-impegno e l’occupazione, grazie ad un particolare modello di consulenza affiancato da veri e propri percorsi formativi che permettono agli imprenditori di acquisire conoscenze e di riappropriarsi del proprio futuro.“Frequentemente nel nostro campo, si parla di come i professionisti debbano innovarsi e stare al passo con i tempi, noi alle parole preferiamo i fatti e questa partnership ne è la conferma.” dichiara Nicola Vernaglione CEO e Co founder di CREAZIONEIMPRESA, che continua “riconosciamo nella presenza territoriale un punto fondamentale al fine di apportare un reale contributo a startup e PMI innovative, con questa partnership puntiamo non solo allo sviluppo delle imprese ma anche a quello dell’intero territorio sardo in una visione e modalità condivisa e sostenibile improntata alla valorizzazione delle professionalità locali”Con CREAZIONEIMPRESA SARDEGNA, il professionista non è più un’entità singola e separata da ciò che gli sta intorno, è parte integrante di un network nazionale dove competenze e esperienze del singolo arricchiscono il bagaglio della collettività favorendo la crescita dell’intero ecosistema imprenditoriale.