Cresce la voglia di lavorare nel settore dell’Ospitalità

occupandosi direttamente della gestione e del business delle case vacanza. Sono state oltre

1000, in meno di un anno, le richieste di formazione finalizzata all’avvio di un’attività nel

settore delle case vacanza pervenute a Hospitality Revolution da parte di aspiranti

Property Manager di immobili privati a vocazione ricettiva. È quanto emerge dai dati

relativi al 2022 diffusi dal programma digitale di formazione rivolto ai futuri

professionisti dell’Ospitalità extra alberghiera.

Numeri che segnalano l’accresciuta consapevolezza nei confronti delle opportunità offerte

da un mercato, quello extra alberghiero, che in Italia copre oltre il 50% dell’offerta del

settore Ospitalità. Nello specifico, da gennaio a dicembre 2022 la piattaforma di e-

learning diretta da Angelo Spinalbelli ha erogato la propria Guida base a 1.024 persone,

residenti principalmente al centro sud (59%). In larghissima maggioranza facenti parte

della generazione dei Millennial (42-26 anni), il 54% degli aspiranti Property Manager

sono donne, contro il 46% degli uomini, a conferma di quanto emerso da un sondaggio

condotto da Airbnb, reso noto a maggio 2022, secondo cui in Italia quasi il 60% degli

Host sono donne.

Il “turismo in appartamento” ha acquisito negli ultimi anni un ruolo centrale nello

sviluppo del settore, grazie soprattutto alla diffusione di piattaforme digitali come Airbnb

e Booking, che hanno avuto un effetto dirompente nell’industria ricettiva. L’Ospitalità

extra alberghiera risponde alle nuove esigenze di viaggiatori e turisti in tema di

flessibilità, immediatezza e costi contenuti. Il trend del cosiddetto neverending tourism –

vale a dire la voglia di visitare in qualsiasi periodo dell’anno, anche per brevissimi

periodi, località turistiche, piccoli borghi storici e città d’arte – è infatti una filosofia che si

sposa bene con la modalità “casa vacanza”. E gli italiani sembrano apprezzare: secondo

una ricerca realizzata da Quorum, pubblicata a fine novembre 2022 con il contributo di

Airbnb, 8 italiani su 10 sono favorevoli alla possibilità per i cittadini privati di affittare la

propria casa attraverso piattaforme turistiche digitali e considerano “positivo” l’impatto

delle locazioni a breve termine per fini turistici sull’economia delle città. Di qui

l’occasione di fare della gestione delle case vacanze un vero e proprio lavoro. Anche

senza possedere direttamente un immobile, grazie alla formula rent to rent, vale a dire

prendere in locazione o gestire un immobile allo scopo di affittarlo a turisti per periodi

brevi.

D’altra parte il panorama immobiliare italiano lo consente: secondo i dati emersi dal 1°

Rapporto Federproprietà-Censis, presentato nei giorni scorsi, il 28% delle famiglie

italiane proprietarie di casa possiede altri immobili oltre a quello in cui vive. Un

patrimonio immobiliare da poter mettere a reddito anche grazie alla figura del Property

Manager in ambito ricettivo, sviluppatasi anche in Italia a seguito del boom delle

locazioni brevi.

«Anche nel 2022 il mercato immobiliare turistico si conferma fra le opportunità di

business migliori degli ultimi anni» commenta Angelo Spinalbelli, fondatore e Direttore

di Hospitality Revolution. «La voglia di viaggiare – prosegue Spinalbelli – il rinnovato

desiderio da parte delle famiglie di conoscere luoghi nuovi, specialmente dopo lo shock

causato dalla pandemia, e le opportunità offerte dallo smartworking, contribuiscono a

produrre una domanda di abitazioni a scopo turistico situate in aree d’Italia ancora poco

conosciute dal grande pubblico. E per rispondere a tale domanda, c’è bisogno oggi più che

mai di professionisti dell’ospitalità extra alberghiera seri e preparati, in grado di operare

sul mercato con trasparenza e nel solco della qualità di cui l’italianità è sinonimo. Per

questo – sottolinea Spinalbelli – nell’anno che sta per concludersi Hospitality Revolution

ha svolto un intenso di lavoro per avvicinare, con buoni risultati, i giovani adulti alla

professione di Property Manager in ambito ricettivo».

Sono stati 6 i pilastri dell’offerta formativa di Hospitality Revolution nel 2022: lo scouting

e le valutazione delle opportunità immobiliari presenti sul mercato;

l’implementazione di un business plan che tenga conto dei costi di investimento

(locazione, budget dedicato all’advertising e spese di manutenzione e pulizia) e dei

possibili ricavi sulla base delle previsioni dei flussi turistici nelle diverse aree geografiche;

la gestione delle piattaforme, come Airbnb e Booking, e dei metamotori, come Trivago,

Kayak e Tripadvisor; la valutazione del pricing rispetto alle stagioni e alla

programmazione di eventi territoriali attrattivi; le azioni di marketing da mettere in

campo; la gestione delle incombenze fiscali.

«Per il 2023 – conclude il Direttore di Hospitality Revolution Angelo Spinalbelli – siamo

già pronti con un’offerta formativa che tenga conto non soltanto delle attuali condizioni

del mercato ma degli scenari del prossimo biennio».