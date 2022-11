Il concetto di Crisi d’Impresa viene definito come lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per l’impresa si manifesta con “l’inadeguatezza dei flussi di cassa a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate” compromettendo la prospettiva di continuità oltre all’incapacità di procurarsi sufficienti flussi di cassa per sostenere il debito.