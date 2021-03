Come creare brani musicali: lo spiega il Dj Luca Agnelli Segui al Virtual Open Class del corso Electronic Music Production offerto da SAE Institute venerdì 12 Marzo, 18.30-20 (partecipazione gratuita, iscrizioni al link https://www.sae.edu/ita/it/virtual- open-class-electronic-music-production-luca-agnelli)

Durante l’incontro si avrà la possibilità di ascoltare la storia e lo sviluppo artistico dell’ospite, uno dei dj e produttori italiani di musica elettronica più conosciuti in Italia e all’estero.

Luca Agnelli spiegherà come ha

mosso i primi passi nell’industria musicale italiana e quali sono stati i passaggi che lo hanno portato al successo e alla sua recente residency sul network radiofonico nazionale M2O. Si potrà vedere con lui inoltre, il modo in cui approccia alla creazione di un brano ricevendo utili suggerimentidi ricerca e produzione.Si scoprirà quali sono le sonorità che caratterizzano le sue tracce e alcune macchine, software e hardware utilizzati per la produzione.Come fondatore e capo della famosa etichetta Etruria Beat Records , Luca esporrà le strategie che precedono la pubblicazione delle tracce di artisti terzi, quali sono le prospettive ed i nuovi trend nella musica elettronica e come gestire al meglio il proprio profilo artistico sul mercato.Il contenuto, tratto dalle lezioni del corso Electronic Music Production, è rivolto a tutti gli appassionati di musica elettronica e produzione musicale ed è sviluppato per far vivere l’esperienza da studente.Alla fine della presentazione i consulenti per l’orientamento forniranno anche informazioni sul processo di ammissione ed iscrizione al corso. L’evento si svolgerà online. Sarà possibile fare domande al relatore al termine dell’incontro nella sessione di Q&A.Il link alla presentazione online verrà fornito al momento della registrazione all’evento.

Il relatore

Luca Agnelli, toscano, dj, producer, remixer in continua evoluzione musicale, sempre alla ricerca di nuovi stimoli ed obiettivi, sperimentando sempre nuovi percorsi, reinventando nuovi linguaggi.

Eclettico, creativo, curioso, coinvolgente, dallo stile inconfondibile, trasmette passione ed adrenalina, fa sognare ed emozionare.

Techno è il suo suono ma si percepiscono le sue radici house.

E’ fondatore di Etruria beat records, label internazionale nata nel 2010 che ha prodotto artisti del calibro di Ben Sims, Slam, Truncate, Amelie Lens, Andre Kronert, Setaoc Mass, Flug, Yotam Avnii, TWR72, Electric Rescue, Cosmin Trg, Locked Groove, 2000 and One, Abstract Division, Ambivalent, Charles Fenckler, Oliver Deutchmann, Dj Emerson, Bastinov, Mattias Fridell, Arnaud Le Texier, Dast, dj Tennis, Dj Sodeyama, Reform, Nikita Zabelin, Diego Amura, Dana Ruh e molti altri.

SAE Institute Milano

SAE Institute è un network globale, parte di Navitas Pty Limited, leader nella formazione dei creative media con oltre 50 Campus in 26 Paesi. SAE Italia s.r.l. International Technology College ha sede a Milano, in via Domenico Trentacoste 14.

Inaugurata nel 1996 con un solo corso di Produzione Audio, ha consolidato negli anni la propria esperienza e le relazioni con i partner dell’industria. Il successo dei percorsi formativi ha consentito di estendere l’offerta all’ambito cinetelevisivo,

all’animazione 2D/3D, al mondo games e al music business.

(https://www.sae.edu/ita/it/chi-siamo). Dal 2017 SAE Italia rilascia titoli di diploma accademico di primo livello dei corsi in Produzione Audio e Produzione Video.

