Milano, 14 aprile 2022 – Fotoreporter con un legame stretto insieme a Letizia Battaglia e cuoco che ha appena aperto un ristorante, Filippo La Mantia dialoga con MOW (mowmag.com) sul recente decesso della nota fotografa e circa la polemica scatenata dalle dichiarazioni di Alessandro Borghese, sui giovani che non vogliono più lavorare nella ristorazione.

Al magazine lifestyle di AM Network, La Mantia racconta: “Letizia è stata una delle persone più importanti della mia vita. Nel campo della fotografia è stata immensa, intuitiva, disarmonia prestabilita. A lei devo tutto e ora ho un vuoto”.

E nell’intervista pubblicata da mowmag.com mette l’accento sul collega Alessandro Borghese: “ha ragione, non si trova personale, io stesso per aprire ho dovuto ricorrere a un’agenzia”. Ma non sarà che la questione sono le paghe troppo basse? “No, è una minchiata. Bisogna smettere di dire che li sfruttiamo. Forse li hanno sfruttati a Londra o altrove all’estero”… continua a leggere