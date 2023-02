Palermo, 22 febbraio 2023 – “La Gesap si è accorta solo troppo tardi che i suoi dirigenti hanno diritto a un aumento di stipendio dell’8%, arrivando a guadagnare perfino più dei superiori: mentre la politica litiga per le poltrone, la società di gestione dell’aeroporto di Punta Raisi resta in un limbo in cui accade perfino che nessuno si renda conto per tempo dell’adeguamento Istat dello stipendio. Provocatoriamente possiamo dirci soddisfatti di quanto accaduto: adesso la Gesap non potrà che fare altrettanto con tutti i lavoratori, intervenendo da subito anche sulle sperequazioni esistenti”. Lo dice Gianluca Colombino, segretario nazionale della Legea Cisal, primo sindacato dello scalo palermitano, commentando la notizia pubblicata oggi dalla stampa.

“Apprendiamo anche con favore che il management di Gesap considera la società come privata e quindi non soggetta alle regole del pubblico – continua Colombino – rendendo vane le polemiche delle ultime settimane sulle selezioni pubbliche che, lo ricordiamo, devono basarsi solo sul merito e non sul colore politico di turno. Si cerchino all’interno professionalità idonee a ricoprire i ruoli di capo del personale o di innovation manager e, per quanto concerne addetti o operai, pescando anche nel bacino di Gh, mettendo finalmente l’azienda nelle condizioni di poter funzionare a pieno regime”.