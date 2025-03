BARI, 6 marzo 2025 – Sono state presentate allo spazio BINP di Bari dal Top Voice di LinkedIn Filippo Poletti le 8 startup d’eccellenza del Sud Italia e isole selezionate nell’ambito del programma di incubazione “Deep South: un nuovo ecosistema dell’innovazione per il Mezzogiorno” sostenuto da PNRR. Guidato dal Politecnico di Bari, il programma è supporto da Ayming, Deloitte, RP Consulting, SprintX, Start Hub Consulting e Unisco.

Queste 8 startup saranno accompagnate in un percorso di alta formazione di oltre 150 ore, finalizzato a mettere a punto lo sviluppo del loro prodotto o servizio sul mercato italiano: a loro, dunque, sarà data la possibilità di padroneggiare gli strumenti dei percorsi manageriali più innovativi, insegnati nelle principali business school internazionali, e di essere affiancate con un programma di accelerazione.

Le 8 startup dell’innovazione del Sud e isole. Queste sono le 8 startup selezionate dal Politecnico di Bari: Alsafi (Puglia), Bloom LABS (Sardegna), MNSIMU (Puglia), Orbita Technologies (Abruzzo), PinkWhale (Sicilia), Quantum2Pi (Campania), Supernova Industries (Puglia) e Torus Innovation Technologies (Puglia).

Gli 8 progetti d’eccellenza dal Sud Italia e isole. Dall’app “Punto Mare” che fornisce agli utenti le previsioni marine in tempo reale sulle spiagge e sui lidi, in base alle onde del mare, alla velocità del vento e alle segnalazioni degli altri utenti (MNSIMU, Puglia), al robot “Orbita 1” che permette di recuperare i componenti elettronici dalle schede elettroniche (Orbita Technologies, Abruzzo); dalla coltivazione di fiori con un sistema di “indoor farming” che utilizza l’AI e tecnologie IoT per produrre fiori recisi senza pesticidi e con un consumo d’acqua ridotto (Bloom LABS, Sardegna), all’uso pionieristico del quantum computing per migliorare la sicurezza informatica (Quantum2Pi, Campania), fino ad arrivare allo sviluppo dello scanner “Unlook” in 3D (Supernova Industries, Puglia), all’ispezione delle infrastrutture delle piccole e medie aziende tramite robot (Torus Innovation Technologies, Puglia), all’estrazione di informazione per l’implementazione dell’AI nelle piccole e medie imprese (PinkWhale, Sicilia) e alla piattaforma ASKtoAI per creare testi, foto, video e audio per chi si occupa di marketing e comunicazione (Alsafi, Puglia).

Deep South, programma di incubazione del PNRR per l’innovazione. Deep South ha un obiettivo preciso, ma molto ambizioso: rafforzare l’ecosistema dell’innovazione nel Mezzogiorno, valorizzare le eccellenze locali e promuovere lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate.

Il programma si inserisce nell’ambito dell’iniziativa nazionale “MUSA” (Multilayered Urban Sustainability Action), finanziata nell’ambito del “Programma Ecosistemi dell’Innovazione” della misura 4 del PNRR, che mira ad accelerare la trasformazione del Sud Italia in un polo di riferimento per la ricerca e lo sviluppo tecnologico avanzato.

I criteri di selezione delle 8 startup su 72 candidature a cura del Politecnico di Bari. Tra le 72 candidature arrivate da tutto il Sud Italia, la commissione di esperti, composta da esperti dell’innovazione e da docenti del Politecnico di Bari, ha selezionato le 8 realtà che hanno presentato un progetto ad alto potenziale tecnologico. Conclusa il 28 febbraio, la selezione è avvenuta sulla base di differenti criteri, tra cui il carattere innovativo del progetto, il modello di business, la scalabilità e l’impatto nel Mezzogiorno.

“Il Politecnico di Bari – commenta Antonio Messeni Petruzzelli, professore ordinario e responsabile scientifico del programma Deep South – è da sempre impegnato nel supportare i talenti nella realizzazione dei propri progetti e delle proprie idee. Con Deep South vogliamo rafforzare questa missione, dando la possibilità alle 8 startup selezionate di seguire un percorso di accompagnamento strutturato e di essere supportate nella crescita del business”.

“In un momento storico complesso come quello attuale – aggiunge Manuele Vailati, CEO di Start Hub Consulting – Deep South rappresenta un’opportunità per promuovere la crescita di un ecosistema dell’innovazione nel Mezzogiorno, valorizzando gli innovatori del Sud e delle isole, favorendo lo sviluppo di soluzioni tecnologiche di frontiera e limitando, per quanto possibile, la fuga dei cervelli. Grazie a questo programma, puntiamo a mettere in rete competenze, risorse e opportunità, costruendo un ponte tra innovazione tecnologica e sviluppo territoriale”.

Il percorso di alta formazione e accompagnamento delle 8 startup da marzo a luglio. Alle 8 startup saranno forniti un sostegno concreto, attraverso un programma di incubazione di quattro mesi presso The Hub Bari, e un contributo di 20.000 euro. Nello specifico, tra il mese di marzo e luglio, le 8 startup avranno accesso a un piano di accompagnamento articolato in 75 ore di alta formazione, 15 ore di videolezioni, 35 ore di supporto tecnico, 25 ore di consulenza per la raccolta di fondi.

A questo piano si aggiungeranno 4 giornate di incubazione, organizzate da SprintX, programmate tra aprile e giugno, dedicate alla comprensione delle esigenze dei clienti, alla metodologia “Jobs to be done”, al team building, alle tecnologie di AI per lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi, e a come presentare le soluzioni tecnologiche in modo persuasivo, catturando l’attenzione di potenziali investitori.

In occasione della presentazione finale (il cosiddetto elevator pitch), prevista entro la metà di luglio del 2025, sarà individuata la startup vincitrice del programma Deep South, alla quale saranno assegnati ulteriori 10.000 euro.

I 4 eventi aperti a tutti in programma a Bari dal 7 marzo al 19 giugno. Accanto alle attività a porte chiuse dedicate alle 8 startup, l’attività di Deep South prevede la realizzazione di 4 eventi aperti a tutti per diffondere la cultura dell’innovazione. Questi, a partire da domani 7 marzo, sono i 4 appuntamenti in calendario presso lo spazio BINP (acronimo di Boosting Innovation in Poliba), situato in via Orabona 4 a Bari.

EVENTO 1 A PORTE APERTE: 7 marzo 2025, ore 16, spazio BINP (Bari): “Nuovi modelli di impresa: AI + Tech + Finanza”

Interverranno: Stefano Cianciotta (AD della Finanziaria Regionale Abruzzese) e Nicolò Andreula (economista e consulente strategico)

EVENTO 2 A PORTE APERTE: 11 aprile 2025, ore 16, spazio BINP (Bari): “Green revolution: sostenibilità in azione”

Interverranno: Giuseppe Milano (green marketing strategist) e Giovanni Melpignano (CEO Southenergy)

EVENTO 3 A PORTE APERTE: 16 maggio 2025, ore 16, spazio BINP (Bari): “LearnToMarket: imparare a competere”

Interverranno: Cristina Angelillo (CEO e co-founder di MarshmallowGames) e Claudia Segre (presidente e fondatrice, Global Thinking Foundation e co-chair Women7)

EVENTO 4 A PORTE APERTE: 19 giugno 2025, ore 16, spazio BINP (Bari): “The big challenge: immaginare il domani”

Interverranno: Ilaria Mancuso (PhD del Politecnico di Bari), Cristiano Carriero (copywriter e storyteller), Flavio R. Albano e Antonio Prota (progetto Tornanza)