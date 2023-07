Inoltre, le startup selezionate per il percorso di accelerazione potranno beneficiare di un investimento di 145mila euro da parte del fondo di investimenti collegato al programma. Avranno inoltre l’opportunità di presentare il proprio progetto a un network di investitori internazionali durante il Demo Day, in programma ad aprile.

Il programma prevede un primo trimestre curato dal team di Berkeley SkyDeck – al quale le startup potranno partecipare di persona direttamente nella sede statunitense e online – e un secondo trimestre curato dal team di Cariplo Factory – che si svolgerà in presenza e online presso gli spazi del building The Hive, presso MIND.

Berkeley SkyDeck, Cariplo Factory e Lendlease procederanno alla valutazione delle candidature e alle interviste per selezionare fino a un massimo di 10 startup. Avranno la possibilità di confrontarsi con uno dei migliori acceleratori al mondo e accederanno a un programma di accelerazione di 6 mesi, che avrà inizio il 6 novembre 2023.

“I numeri – afferma l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi – confermano sia l’efficacia del progetto sia la grande capacità del sistema lombardo di attrarre competenze innovative e investimenti da tutta Europa. Lavorando insieme a Università e Fondazione Cariplo stiamo dimostrando che possiamo essere attrattivi per investimenti e giovani idee che vogliamo concretizzare in Lombardia”.

SkyDeck Europe ha ricevuto nei primi due anni di attività oltre 1.600 richieste di candidatura e accompagnato nella crescita 27 startup provenienti da Argentina, Armenia, Francia, Germania, Israele, Italia, Messico, Svizzera, Ucraina, UK, USA e generato investimenti per quasi 4 milioni di euro.

L’iniziativa è sostenuta economicamente anche da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo. Il programma di accelerazione si svolgerà in parte a Berkeley (California) e in parte a Milano, nel contesto di MIND con il coinvolgimento di alcuni atenei lombardi.

INNOVAZIONE. AL VIA LA QUARTA CALL PER STARTUP DEL PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE BERKELEY SKYDECK EUROPE

