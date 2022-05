Il ‘giro d’affari’ dell’economia sommersa, in Italia, vale “almeno 203 miliardi di euro”, stando alle stime del 2021, spiega Giordano. E, di questa mole di denaro, “più di 1/3”, pari ad “oltre 76 miliardi, è nel mondo del lavoro”, sotto forma di “vizio del rapporto contrattuale”, e “senza diritti individuali e sindacali” per gli occupati. (ANSA).

ANSA Lavoro – ROMA, 07 MAG – Si allarga l’organico dell’Ispettorato nazionale del lavoro per “un miglior contrasto all’occupazione sommersa”, nel nostro Paese: entro il prossimo mese di giugno, infatti, verranno assunti circa 700 nuovi ispettori (precisamente 691, ma sarà possibile reclutare “fino a 900 unità”).

