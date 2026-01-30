Un nuovo report de Il CV Perfetto, uno dei principali CV builder in Italia, mostra

che, chi lavora in Europa, si avvicina al 2026 con priorità molto concrete: migliorare lo stipendio,

ridurre lo stress e trovare un equilibrio più gestibile tra lavoro e vita privata. Basato su un

sondaggio condotto su 1.000 persone occupate a tempo pieno in Italia, Francia, Spagna, Regno

Unito e Germania, l’European Career Outlook 2026 rileva che oltre la metà degli intervistati

(53%) indica un aumento di stipendio come obiettivo principale per il prossimo anno. Circa un

terzo dei lavoratori mette al primo posto, invece, equilibrio tra lavoro e vita privata e riduzione

dello stress, segno di una nuova visione della carriera basata su una crescita professionale che

sia sostenibile nel tempo e che non comprometta il benessere personale.

Principali risultati della ricerca

● Stipendio e meno stress guidano gli obiettivi per il 2026: il 53% dei lavoratori

europei indica guadagnare di più come obiettivo numero uno per il 2026; il 37% punta a

ridurre lo stress e il 34% a migliorare l’equilibrio tra lavoro e vita privata.

● Oltre due terzi pensano di cercare un nuovo lavoro: il 67% si dichiara almeno in

parte propenso a cercare una nuova opportunità professionale il prossimo anno.

● Cresce l’interesse per le competenze digitali: il 77% prevede di investire nella

formazione e quasi 4 su 10 (37%) vogliono concentrarsi in particolare su competenze

digitali come intelligenza artificiale e programmazione.

● Retribuzione, flessibilità e benessere incidono sulla soddisfazione: il 52% vede

nell’aumento salariale il modo più efficace per migliorare la propria soddisfazione, il 34%

punta su una maggiore flessibilità degli orari e il 20% su più attenzione al benessere.

“Siamo di fronte a una ridefinizione delle priorità: la carriera conta ancora, ma non è più

l’unico indicatore del successo,” commenta Jasmine Escalera, esperta di carriera per Il

CV Perfetto. “La volontà di crescere professionalmente c’è ancora in tutta Europa, ma

non a danno del benessere personale. Retribuzione, equilibrio tra lavoro e vita privata e

attenzione alla salute mentale sono oggi fattori chiave per valutare un impiego.”

Principali obiettivi di carriera per il 2026

I professionisti europei si concentrano sempre di più su stabilità economica e benessere

personale, più che su promozioni o cambi di carriera radicali. In particolare, puntano a:

● guadagnare di più – 53%

● ridurre lo stress – 37%

● migliorare l’equilibrio tra lavoro e vita privata – 34%

● acquisire nuove competenze – 33%

● avviare un’attività extra / secondo lavoro – 11%

● cambiare carriera – 10%

● ottenere una promozione – 9%

● avviare un’attività in proprio – 7%

● nessun obiettivo preciso – 15%

Motivazioni principali per cambiare lavoro nel 2026

Chi considera un nuovo lavoro lo fa principalmente per motivi economici e per raggiungere un

migliore equilibrio tra vita privata e professionale. Tra le ragioni più comuni emergono:

● stipendio più alto – 50%

● migliore equilibrio tra lavoro e vita privata – 38%

● mansioni più interessanti – 31%

● maggiore flessibilità – 24%

● migliori prospettive di crescita professionale – 22%

● sfide professionali più stimolanti – 17%

● tragitto casa–lavoro più comodo / possibilità di trasferimento – 16%

● cultura aziendale più forte e in linea con i propri valori – 9%

Secondo i risultati, i professionisti europei pongono al primo posto il miglioramento economico e

la qualità della vita, rispetto a fattori tradizionali come promozioni o riconoscimenti.

Probabilità di cercare un nuovo lavoro nel 2026

Alla domanda su quanto sia probabile che cercheranno un nuovo lavoro nel 2026 i partecipanti

al sondaggio hanno risposto:

● molto probabile – 22%

● probabile – 25%

● abbastanza probabile – 20%

● poco o per niente probabile – 33%

In totale, il 67% delle persone intervistate dichiara di essere almeno in parte intenzionato a

esplorare nuove opportunità nell’arco del prossimo anno, mentre un lavoratore su tre non

prevede cambiamenti.

Competenze che i lavoratori prevedono di sviluppare nel 2026

Tra le priorità principali dei professionisti c’è l’aggiornamento delle competenze, soprattutto in

ambito digitale e nella propria area di specializzazione.

● competenze digitali (es. IA, programmazione) – 37%

● competenze specifiche del proprio settore – 35%

● capacità di comunicazione e relazionali – 28%

● competenze di leadership e management – 22%

● networking e personal branding – 14%

● nessun piano di sviluppo di nuove competenze – 23%

I dati mostrano che la maggior parte dei lavoratori vuole investire in competenze pratiche e

spendibili nel futuro, in particolare legate alla tecnologia e al proprio ambito professionale. Allo

stesso tempo, quasi una persona su quattro non ha in programma corsi o aggiornamenti per il

2026.

Cambiamenti sul luogo di lavoro che migliorerebbero la soddisfazione nel 2026

Alla domanda su cosa inciderebbe maggiormente sulla soddisfazione lavorativa, le risposte

convergono su retribuzione e flessibilità. In particolare:

● stipendio più alto – 52%

● orari flessibili – 34%

● maggior supporto al benessere / alla salute mentale – 20%

● possibilità di lavorare completamente da remoto – 18%

● percorso di carriera più chiaro – 16%

● gestione aziendale più efficace – 16%

● nessun cambiamento migliorerebbe la soddisfazione – 14%

● altri fattori – 3%

In sintesi, in tutta Europa emerge che, sebbene la retribuzione resti un fattore centrale, aspetti

come flessibilità e benessere stanno diventando sempre più decisivi nelle scelte dei lavoratori