ROMA 19 FEB 2025 – Le ostetriche sono il cuore di un percorso straordinario, ma dietro il loro sorriso si nascondono sfide spesso invisibili: turni massacranti, carenza di personale, risorse insufficienti.

Nursing Up, da sempre, non lascia indietro nessun professionista sanitario e dà voce alle ostetriche con #OltreIlSorriso, una campagna per denunciare le difficoltà quotidiane della professione e invocare un vero cambiamento alle istituzioni.

COME PARTECIPARE

Condividi la tua esperienza con un breve video (10-15 secondi), raccontando una difficoltà che affronti ogni giorno.

Indossa l’uniforme e registra in un contesto lavorativo, evitando riferimenti all’ente o volti di altre persone.

Inizia con una frase chiave come: “Oltre il sorriso, c’è…”

Concludi con un messaggio forte per sensibilizzare le istituzioni.

INVIO ENTRO IL 31 MAGGIO 2025

REQUISITI TECNICI

Formato: MP4 o MOV, orientamento verticale

Buona illuminazione e audio chiaro

Indicare nel messaggio: nome, cognome e ospedale di appartenenza

Allegare liberatoria/consenso scaricabili su www.nursingup.it

I video selezionati saranno diffusi sui canali di Nursing Up o inviati ai media ed alla stampa, per portare la voce delle ostetriche alle istituzioni.

Non restare in silenzio: il tuo racconto può fare la differenza!