Il 12 Luglio dalle 18:30, a Palazzo Bocconi, si apre il Wellbeing Day, organizzato da

Trainect, la startup che ha creato una piattaforma innovativa e la relativa app per

smartphone per il monitoraggio e il miglioramento del benessere aziendale dei

dipendenti attraverso dinamiche di gamification e percorsi di formazione a tutto tondo.

L’evento vuole essere un momento per porre l’attenzione sul tema e fare in modo di aprire

una discussione sull’argomento, attraverso le testimonianze di esperti, su come si può

migliorare il benessere psicofisico in azienda, quali sono le tecniche e gli strumenti che

si possono mettere in campo per rendere il lavoro più agile e migliore per tutti.

Tra gli speaker che interverranno Alberto Ronco e Eleonora Vale, rispettivamente CEO e

Wellbeing Designer di Trainect, Luca Stella, Innovation Manager di Zucchetti, Ottavio

Campigli, founder di W Executive, Francesca Moriani, CEO di Var Group, Matteo Sola,

Advisor di Trainect e autore di “OKR Performance”, Mariagiovanna Modoni, HR Manager

Nuna Lie, Andrea Cartoccio Education, Welfare Director Elior, Katia Fabene Head of

Zucchetti Academy.

La crescita del benessere in azienda: il punto di Trainect

Con una crescita del +500% rispetto al 2021 e il lancio dell’app proprietaria, Trainect è

stata scelta nell’ultimo anno da aziende come Renault, Nuna Lie, Zucchetti, Elior che

hanno creduto nella mission aziendale di rivoluzionare il sistema del benessere interno in

azienda.

Il tema del benessere in azienda è diventato centrale: tra grandi dimissioni e quiet

quitting riuscire a tenere i propri dipendenti felici e sani è diventato una priorità.

Trainect risponde in modo innovativo all'esigenza di migliorare il benessere aziendale in

maniera olistica, mettendo l'accento sull'engagement. L’applicazione oggi disponibile per più

di 10.000 dipendenti delle aziende clienti permette di misurare il benessere personale

aziendale e migliorarlo grazie ad un percorso sfide e obiettivi per creare un'esperienza

coinvolgente simile a quella di un gioco, con impatto positivo sulla vita dei suoi utenti.

“Crediamo fortemente che un approccio diverso sia necessario per stare al passo con i

tempi. Soprattutto le nuove generazioni, il 99% ritiene fondamentale che l’azienda si prenda

cura del wellbeing, non cercano più il luogo di lavoro che possa fargli fare carriera ma quello

in cui crescere in modo sostenibile dove per sostenibilità si intende crescita equilibrata e

benessere psicofisico.” spiega il CEO di Trainect, Alberto Ronco.