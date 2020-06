Martedì 23 giugno il viceministro dell’Interno Mauri interverrà al webinar dell’Ungdcec

“I commercialisti svolgono un ruolo strategico per la legalità in tutti i suoi ambiti, dal fiscale a quello giudiziario. Siamo consulenti, consiglieri e punti di riferimento di cittadini e imprenditori. Per questo, crediamo sia arrivato il momento di dare un contributo in questa fase di ripartenza post pandemia. Un contributo che riguardi la costruzione delle prossime normative e, più in generale, tutti gli aspetti legati al nostro lavoro. Al governo chiediamo di coinvolgerci su più tavoli tecnici perché rappresentiamo con i nostri clienti l’ossatura del tessuto economico italiano, ne conosciamo perfettamente pregi e difetti”. Lo ha detto Matteo De Lise, presidente Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, presentando il webinar “Il professionista a presidio della legalità”, organizzato dall’Unione e in programma martedì 23 giugno alle ore 16 sulla piattaforma Zoom.

Al webinar interverrà Matteo Mauri, viceministro dell’Interno.

Dopo i saluti di Ettore Perrotti, presidente Odcec L’Aquila e Sulmona, ci saranno le relazioni di Enrico Lombardo e Sonia Mazzucco (componenti di giunta dell’Ungdcec); Francesco Puccio (presidente della Commissione Diritto della crisi); Paolo Florio (Consigliere d’amministrazione della Fondazione Ungdcec). Il corso sarà moderato Raffaele Loprete (segretario nazionale dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili).

