Convention aziendali, meeting, convegni, conferenze e fiere a porte aperte

tra linee guida da rispettare e nuovi accorgimenti per un coinvolgimento della platea

sicuro e un trasporto emotivo percettibile. Le presentazioni hanno un nuovo compito:

assicurare il fascino e la suggestione dell’atmosfera live pre-pandemica.

Linee guida per la ripresa delle attività sociali: le presentazioni aziendali influenzano

la performance del relatore

La nuova normalità ha stravolto l’assetto degli eventi in presenza. Le linee guida da seguire

per una ripresa delle attività sociali in totale sicurezza impongono, poi, una

riorganizzazione degli spazi che può compromettere la performance del relatori.

Prevenire spiacevoli inconvenienti legati a distanziamento interpersonale, estensione

degli spazi e uso dei dispositivi di protezione individuale è possibile grazie a un

coinvolgimento emotivo massimizzato nello spettatore.

“La chiave per mantenere costante l’attenzione della sala è realizzare presentazioni efficaci,

dinamiche e interattive”, suggerisce Maurizio La Cava, docente di Pitch & Presentation

Strategies al Politecnico di Milano e all’Istituto Marangoni e CEO e co-founder di MLC

Presentation Design Consulting. Ma come garantire la partecipazione attiva della platea

nel pieno rispetto delle normative vigenti?

Di seguito, gli 8 errori da evitare secondo Maurizio La Cava per adottare una strategia

comunicativa vincente:

Errore 1: mancare di leadership

Lo scopo principe di una presentazione è convincere le persone a fare o cambiare qualcosa.

Non indossare i panni del leader riduce le possibilità di influenzare il pubblico. Mostrare

rapidamente una slide o, ad esempio, giustificare una propria azione, cattura l’interesse

della platea in negativo. La leadership si conquista evitando gli errori di seguito.

Errore 2: presentare in maniera statica

La riorganizzazione degli spazi, che spesso implica un maggiore distanziamento tra

audience e relatore, rischia di oscurare la posizione di leader di quest’ultimo. Per questo

motivo, è importante evitare di presentare il proprio lavoro in maniera statica. Per catturare

su di sé l’attenzione dell’audience, invece, è bene cercare un contatto visivo con tutti,

facendo buon uso della prossemica e del linguaggio del corpo.

Errore 3: rimanere nell’ombra

La prossemica e il dinamismo non sono tutto: per vincere l’interesse della platea occorre

anche puntare i riflettori su di sé in maniera strategica, attraverso un gioco attento ed

armonioso delle luci.

Errore 4: non utilizzare le immagini

Il cervello processa le immagini 60 mila volte più rapidamente di un testo. Meno sforzo si

richiede all’uditorio per processare le informazioni, maggiori saranno le probabilità che un

messaggio arrivi in maniera efficace. Per questo, le immagini possiedono un potere

evocativo da cui un relatore non può prescindere.

Errore 5: guardare le slide mentre si presenta

Quando il relatore dà le spalle alla sua audience, perde il contatto visivo con le persone

rendendo prioritario il discorso e non gli spettatori. Lo sbaglio da evitare, quindi, è indurre le

persone a guardare prima le slide e poi il commento. Un metodo possibile per evitare questa

incombenza è utilizzare la modalità relatore di PowerPoint (PowerPoint slide show).

Errore 6: usare il puntatore laser

Solitamente i relatori utilizzano il puntatore laser per attirare l’attenzione degli spettatori su

un punto specifico della slide. Così facendo, anche in questo caso, il presentatore perde il

contatto visivo con la sala e indirizza la sua attenzione su un puntino rosso, nella confusione

totale dei propri contenuti. Le slide devono essere studiate a priori per attirare l’attenzione

delle persone su un punto specifico attraverso il design e la user experience.

Errore 7: forzare l’interazione

Condividere con una sala una presentazione, implica, prima di ogni cosa, instaurare un

dialogo. L’intera performance di un relatore è costruita affinché l’audience cerchi uno

scambio naturale. La parola d’ordine è, quindi, empatia.

Errore 8: condividere le domande con tutti

Lo spettatore che rivolge una domanda, tipicamente, lo fa senza microfono. In questo caso,

non bisogna mai chiedere all’intervistatore di ripetere la domanda a voce più alta, affinché la

sentano tutti i presenti, perché si rischierebbe di mettere la persona in imbarazzo con

conseguenze negative sulla riuscita dello scambio. L’unico moderatore, infatti, è il relatore

che è responsabile anche della risposta emotiva degli spettatori.