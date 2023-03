Non si blocca la conta di morti e feriti nelle campagne italiane. L’appello a fermare, in ogni modo, questa situazione è del patronato Inac di Cia-Agricoltori Italiani che ha promosso un grande progetto nazionale tra i suoi associati, per prevenire le sciagure ma anche far conoscere tutte le norme previste dalla legislazione italiana, per aver un riconoscimento economico, a risarcimento di un infortunio sul lavoro o una malattia provocata dalla propria professione. La conferma che l’impegno di Inac-Cia sia fortemente motivato, arriva dagli ultimi dati disponibili in INAIL che evidenziano come, solo nel mese di Gennaio 2023, siano deceduti 6 agricoltori nei campi, intenti nel loro lavoro. A questo bollettino tragico, si sommano migliaia di infortuni gravissimi, gravi e meno gravi.

Queste tematiche di grande rilevanza saranno al centro di un seminario nazionale “Sicurezza in campo e malattie professionali”, promosso dal patronato Inac-Cia, che si terrà il prossimo 28 Marzo, presso l’Auditorium G.Avolio a Roma (Via Mariano Fortuny, 16) a partire dalle ore 10.00 e a cui prenderanno parte, tra gli altri, Laura Ravagnan Direttore Generale Inac-Cia e Maurizio Scaccia, Direttore nazionale di Cia-Agricoltori Italiani.

Nel corso dei lavori verranno illustrati dati, tendenze, e le principali novità in materia di sicurezza del lavoro e del quadro normativo delle tutele, ad essa connesso.