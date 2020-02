Sono circa 100 i professionisti che Federmanager certificherà entro la fine del 2020 come manager per la sostenibilità, attraverso il percorso di certificazione delle competenze manageriali ‘BeManager’. Lo ha annunciato il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla, aprendo a Roma il convegno ‘L’energia che fa bene all’Italia’ in occasione del quale è stato presentato anche il terzo rapporto annuale ‘Transizione verde e sviluppo. Può l’economia circolare contribuire al rilancio del sistema Italia?’, realizzato da Federmanager insieme ad Aiee.

I manager della sostenibilità saranno figure manageriali che, in esito a un percorso di assessment e di aggiornamento rispetto agli eventuali gap formativi, saranno valutate idonee a riconvertire i processi di produzione industriale e a realizzare in concreto gli obiettivi di economia circolare.

“Le imprese italiane stanno esprimendo una crescente consapevolezza delle opportunità e dei rischi legati alla questione ambientale, ma non è pensabile che l’imprenditore possa, da solo, far fronte alle nuove necessità”, chiarisce Cuzzilla.