“Da mesi ripetiamo che il Superbonus è una grande opportunità per i nostri iscritti. Possiamo vantare le capacità e le competenze della nostra rete, composta da più di 10 mila professionisti su tutto il territorio nazionale. Si è però presentata la necessità di creare un network interdisciplinare e interprofessionale per contrastare una concorrenza agguerrita e per questo, nel pieno rispetto di quelli che sono gli scopi e gli obiettivi che animano la nostra associazione e che avvicinano tanti giovani colleghi da tutta Italia, abbiamo inteso firmare questo protocollo d’intesa con H&D”. Lo ha detto , commenta Matteo De Lise, presidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili annunciando la convenzione tra Ungdcec e Harley&Dikkinson Consulting, partner di Eni Gas e Luce, società leader nell’ambito della qualificazione e valorizzazione degli edifici, la cui missione è quella di investire sulla riqualificazione del territorio urbano come fonte di energia rinnovabile.

Il coinvolgimento dei professionisti dell’Ungdcec, che possano garantire conoscenza e competenza nell’espletamento degli adempimenti in tema Superbonus, e utilizzo gratuito, per i professionisti coinvolti, della piattaforma Harley & Dikkinson Consulting, sono i punti salienti dell’accordo .

La convenzione, alla quale hanno lavorato Eleonora Bodecchi, Matteo Balestra, Leonardo Nesa e Massimo Ianni (per conto dell’Ungdcec), ha lo scopo di favorire, tramite la piattaforma di H&D, i rapporti dei professionisti con il sistema imprenditoriale e di mercato, al fine di potenziare le collaborazioni e le consulenze in tema di Superbonus.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram



Advertisements