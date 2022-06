«I dati diffusi dall’osservatorio 4.Manager – che riunisce Confindustria e Federmanager- sulla presenza delle donne con ruoli dirigenziali nelle aziende italiane è sconfortante. In Italia solo una su cinque riveste il ruolo di manager. Questo dato dimostra che esiste un gap culturale da colmare, quello sulla parità di genere nel mondo del lavoro. Come impresa del facility da sempre affidiamo ruoli di responsabilità alle donne, e vorremmo averne di più anche con profili tecnici come addette alle manutenzioni ( elettriche, termoidrauliche ad esempio). Creare un ambiente di lavoro paritario è stimolante e aiuta la nostra competività. Credo che le misure messe in campo nel Pnrr unite alla certificazione di genere possano fare la differenza, se utilizzate al meglio. Dobbiamo investire su un sistema di welfare adeguato, che aiuti le imprese a stare al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, soprattutto in un momento così difficile per tutti». Lo dichiara Floriana Tomassetti, amministratore unico di Ecosfera Servizi Spa e vice presidente ANIP Confindustria (Associazione nazionale imprese di pulizia e servizi integrati) con delega alla Cultura d’impresa e alle relazioni industriali.