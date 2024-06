L’aumento delle opportunità a livello digitale ha aperto le porte a un mondo di possibilità per guadagnare denaro extra. Ma quali sono i lavori freelance più redditizi di tutti?

Con così tante opportunità a disposizione in questo momento, La piattaforma di corsi di lingua online Preply ha voluto indagare su quali attività freelance digitali siano le più pagate in Italia. Il team di Preply ha analizzato i dati della piattaforma per freelance Fiverr per trovare lo stipendio medio per una serie di lavori in tutto il Paese, per rivelare quali sono i più popolari e con quali si può potenzialmente guadagnare di più.

Potete trovare la ricerca completa qui: https://preply.com/it/blog/i- lavori-freelance-digitali-piu- pagati-in-italia/

Il ‘traduttore’ è il lavoro freelance più popolare in Italia

Poco meno di un quarto (23%) degli italiani su Fiverr offre un servizio di traduzione, il quale si attesta come il lavoro freelance più richiesto nel Paese. Ciò evidenzia una forte domanda di competenze linguistiche, rendendo la traduzione un’opzione interessante per chiunque abbia le competenze linguistiche necessarie per guadagnare un reddito extra.

La seconda attività più popolare è l’illustrazione, con il 22% degli italiani che offrono su Fiverr servizi di illustrazione. L’attività di doppiaggio è al terzo posto con il 12%, seguito dalla scrittura di articoli e blog (7%) e dal montaggio video (sempre 7%).

Classifica Lavoro freelance digitale % di persone che offrono questo servizio 1 Traduzione 23% 2 Illustrazione 22% 3 Doppiaggio 12% 4 Articoli & Blog 7% Video Editing 7% 5 Design di Loghi 6%

L’arte NFT è il lavoro freelance più pagato in tutta Italia, con una tariffa giornaliera media di € 373,82

L’arte NFT si aggiudica il titolo di lavoro freelance digitale più pagato in Italia, con un’impressionante retribuzione media giornaliera di € 373,82. Ciò indica, potenzialmente, significativi guadagni nel mondo dell’arte NFT, rendendola un’opzione allettante per chi ha talento artistico e un interesse per il mercato digitale.

Segue il design di siti web, con una tariffa media giornaliera di 213,44 euro, seguito dallo sviluppo di siti web (170,12 euro al giorno), dal design di loghi (74,08 euro) e dal life coaching (73,24 euro).

Classifica Lavoro freelance digitale Retribuzione giornaliera (consegna in 24h) 1 Arte NFT €373.82 2 Design di siti web €213.44 3 Sviluppo di siti web €170.12 4 Design di loghi €74.08 5 Life coaching €73.24 6 Social media management €73.13 7 Email marketing €71.76 8 Video editing €60.36 9 Doppiaggio €44.89 10 Copywriting di descrizione prodotto €43.72

Lavorare come freelance in Italia potrebbe farti guadagnare tra € 4.000 e € 90.000 all’anno di reddito aggiuntivo

Supponendo che la maggior parte delle persone con un secondo lavoro ci spendono circa 5 ore a settimana, lo stipendio medio annuo per un’attività secondaria in Italia è di ben 18.094 euro.

All’estremo superiore della classifica, l’arte NFT potrebbe far guadagnare in media 89.983 € all’anno di reddito aggiuntivo. All’estremo opposto c’è il tutoraggio linguistico, che fornisce un reddito aggiuntivo medio annuo di 4.814 euro. Sebbene questo sia molto inferiore a quello dell’arte NFT, è comunque una quantità potenzialmente in grado di cambiare la vita di una persona.

Sylvia Johnson, esperta linguistica di Preply, condivide alcuni dei vantaggi dell’avere un secondo lavoro

“Se da un lato i guadagni sono sicuramente un vantaggio importante, i benefici di un’attività secondaria vanno ben oltre il proprio conto bancario. Molti secondi lavori freelance consentono di affinare le competenze esistenti o addirittura di svilupparne di nuove, il che può renderti un candidato più attraente per i potenziali datori di lavoro. Inoltre, se il tuo secondo lavoro prevede la traduzione o l’insegnamento dell’inglese, puoi dimostrare le tue competenze linguistiche, una risorsa preziosa nel mondo globalizzato di oggi.

“Il successo che si ottiene attraverso un secondo lavoro in proprio può aumentare la fiducia in se stessi, fornendo competenze utili per affrontare nuove sfide in tutti gli ambiti della propria vita. Inoltre, molti lavori freelance implicano l’interazione diretta con clienti o collaboratori. Ciò può aprire le porte a nuove reti professionali, potenziali partnership commerciali e persino amicizie con persone che la pensano allo stesso modo”.