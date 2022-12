«I lavori mutano di continuo e negli anni a venire continueranno a variare con maggiore velocità. Per gli studenti risultano sempre più importanti le soft skills , cioè le competenze morbide o trasversali, che permettono un positivo adattamento ai cambiamenti inevitabili delle prospettive occupazionali», ha spiegato Antonella Salvatore , docente di Marketing e direttrice del Centro di Avviamento alla Carriera della JCU.

Nel 2022 , l’ 86% dei giovani (quindi circa nove su dieci) ha ottenuto una posizione lavorativa nel corso dei Career Fair o al termine di un colloquio seguito a una candidatura inviata dal Centro di Avviamento alla Carriera. Prima del Covid la percentuale era del 76%, a significare una tendenza in decisa crescita.

Nel 2022 quasi la metà dei giovani ha ottenuto una posizione lavorativa nei settori del digitale e dell’ innovazione : si tratta del 43% e rappresenta la fetta più importante della torta occupazionale. Un po’ distaccate, a livello di percentuali d’impiego, seguono le aree: istruzione , scrittura (anche in ambito giornalistico o di comunicazione) e traduzione , 14%; risorse umane e management , 12%; marketing e vendite , 12%; attivismo (mondo no-profit, difesa dei diritti umani) e ricerca , 11%; amministrazione ( accounting ), economia e finanza , 8%.

