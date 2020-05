(ANSA) – CAMPLI, 30 MAG – Ultimo giorno di scuola speciale per alunni e studenti di Campli. Le classi quinte e terze di elementari e medie dell’Istituto Comprensivo lo trascorreranno nel Parco Archeologico della Necropoli Pretuzia di Campovalano, una delle più importanti necropoli delle civiltà italiche del centro Italia i cui reperti sono conservati nel Museo Archeologico di Campli. L’iniziativa è del Comune in collaborazione con Istituto Comprensivo e Soprintendenza.

“L’ultimo giorno di scuola, specie per le ultime classi, è un momento importante che resta nella memoria – dice il sindaco Federico Agostinelli – I nostri ragazzi rischiavano di non vivere questa esperienza. L’iniziativa rientra nel nostro progetto di promozione culturale e turistica del territorio che può essere promosso solo se conosciuto e apprezzato anzitutto da chi ci abita, a partire dalle nuove generazioni”. La giornata si svolgerà nel rispetto delle normative di prevenzione del Covid-19, con ingressi scaglionati. I dettagli saranno comunicati alla famiglie dall’Istituto Comprensivo. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram