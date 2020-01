(ANSA) – CEPAGATTI (PESCARA), 5 GEN – È andato completamente distrutto lo stabilimento della Isolbit di Villanova di Cepagatti, interessato da un vasto incendio di materiale plastico che si è sviluppato questa mattina, intorno alle 6.

L’azienda, che si trova in via Pignatelli, è specializzata nel commercio e produzione di materie plastiche di varia natura. Le fiamme hanno divorato l’intera struttura, il tetto è crollato ed è rimasto soltanto lo scheletro in ferro. Parzialmente distrutto anche un albergo in disuso vicino allo stabilimento. Il rogo è al momento sotto controllo, ma non del tutto spento.

Sul posto stanno operando interrottamente da stamani i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Pescara con diverse squadre. Sulle cause dell’incendio al momento non si esclude alcuna ipotesi. Elementi utili in tal senso potrebbero emergere dal sopralluogo dei tecnici, che sarà effettuato al termine delle operazioni di spegnimento, messa in sicurezza e bonifica del sito. Per tali accertamenti potrebbero essere necessari alcuni giorni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Pescara, coordinati dal tenente Giovanni Rolando, e i tecnici dell’Arta (Agenzia regionale per la tutela ambientale) per tutti gli accertamenti del caso. (ANSA).



